https://sarabic.ae/20240602/إيران-تبلغ-الصين-احتجاجها-بسبب-دعمها-لملكية-الإمارات-للجزر-الثلاث-1089430020.html

إيران تبلغ الصين احتجاجها بسبب دعمها لملكية الإمارات للجزر الثلاث

إيران تبلغ الصين احتجاجها بسبب دعمها لملكية الإمارات للجزر الثلاث

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء السفير الصيني لدى طهران لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية دعم بكين لملكية الإمارات لثلاث جزر متنازع عليها في... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T11:39+0000

2024-06-02T11:39+0000

2024-06-02T11:39+0000

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وحسب وكالة "تسنيم"، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أنه "تم استدعاء السفير الصيني في طهران من قبل مساعد الوزير المدير العام لقسم الخليج الفارسي بالوزارة محمد علي بك".وأضافت: "تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية على تكرار تصريحات الحكومة الصينية وتأييدها للادعاءات الباطلة الواردة في الفقرة 26 من البيان الختامي للاجتماع المشترك لجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة".وأضاف البيان أن "على بك أشار إلى العلاقات الخاصة والمتميزة بين إيران والصين، واعتبر احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية أحد المبادئ المعترف بها والأساسية في العلاقات الدولية، وشدد على الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث إلى الجمهورية الإسلامية".وأضاف: "ترفض حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مطالبة من أي جهة في هذا الصدد".وتابع علي بك، بحسب بيان الخارجية الإيرانية، أنه "من المتوقع أنه في ظل التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين، أن تقوم الحكومة الصينية بتصحيح مواقفها بشأن هذه القضية".بدوره، قال السفير الصيني إنه سينقل احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سلطات بلاده في أقرب وقت ممكن. بحسب البيان.وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.وتشكّل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.كذلك، تشكّل قضية الجزر ملفا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توتّرا بينها وبين دول تقرّ بحق الإمارات

https://sarabic.ae/20231011/إيران-ترد-على-البيان-الخليجي-الأوروبي-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-من-أراضينا-1081905302.html

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