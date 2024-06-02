https://sarabic.ae/20240602/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخين-ومسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1089430794.html

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين ومسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين ومسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط، طائرة مسيرة وصاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية فوق البحر الأحمر خلال عمليتي اعتراض منفصلتين، أمس السبت. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T12:14+0000

2024-06-02T12:14+0000

2024-06-02T12:14+0000

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إنه لم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن التي كانت تبحر في المنطقة حين جرت عمليتا الاعتراض.وأوضحت أنه "من أصل 3 مسيّرات أطلقها الحوثيون، أسقط الجيش الأمريكي واحدة خلال النهار، في حين سقطت مسيّرتان أخريان في البحر".واعترضت قوات القيادة المركزية بنجاح صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، وفق البيان.وأكد البيان أن الصاروخين “أُطلِقا باتجاه المدمرة الأمريكية غريفلي، وقد جرى تدميرهما في إطار الدفاع عن النفس، ولم يُبلَّغ عن أي أضرار أو إصابات".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت أمس السبت، حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى استهداف مدمرة أمريكية (لم يذكر اسمها) في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. والخميس الماضي، قال زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة..

https://sarabic.ae/20240531/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-الطائرات-الأمريكية-إيزنهاور-في-البحر-الأحمر-بصواريخ-باليستية-1089384123.html

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