https://sarabic.ae/20240602/الصحة-العراقية-تتوقع-تسجيل-حالة-وفاة-كل-10-دقائق-فما-السبب؟-1089427203.html

"الصحة العراقية" تتوقع تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق".. فما السبب؟

"الصحة العراقية" تتوقع تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق".. فما السبب؟

سبوتنيك عربي

توقعت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق، نتيجة إدمان العراقيين على عادة سيئة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T08:49+0000

2024-06-02T08:49+0000

2024-06-02T08:49+0000

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وكشف معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة، وسيم كيلان، أن "20% من العراقيين الذين بلغوا سن 18 عاما أو أكثر يدخنون التبغ بمختلف أنواعه، فيما يعاني من 40 إلى 50% من العراقيين من "التدخين السلبي"، نتيجة تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ".وحذر كيلان في تصريحاته لبرنامج "واجب الصراحة"، المذاع عبر فضائية "العراقية" الإخبارية، من أن "التدخين في سن مبكر يؤثر على نمو الدماغ"، مبيّنا أنه تتوافر في الوقت الحالي "سجائر إلكترونية على شكل (مقطاط) في المدارس"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وفيما أكد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، وسيم كيلان، على "وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ، فقدلالقت إلى وجود مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من أضرار التبغ، يضم آليات واضحة للتطبيق".وتابع أن "الإنفاق على التدخين يصل الى 6 مليارات دينار يوميا، فيما شخصنا وجود مواد سامة وأخرى مخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل".وواصل لافتا الى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة، من بينها الرصاص".

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