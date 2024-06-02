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الإنسان والثقافة
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السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
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لبنان والعالم
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123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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29 د
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بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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"الصحة العراقية" تتوقع تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق".. فما السبب؟
"الصحة العراقية" تتوقع تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق".. فما السبب؟
سبوتنيك عربي
توقعت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق، نتيجة إدمان العراقيين على عادة سيئة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T08:49+0000
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وكشف معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة، وسيم كيلان، أن "20% من العراقيين الذين بلغوا سن 18 عاما أو أكثر يدخنون التبغ بمختلف أنواعه، فيما يعاني من 40 إلى 50% من العراقيين من "التدخين السلبي"، نتيجة تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ".وحذر كيلان في تصريحاته لبرنامج "واجب الصراحة"، المذاع عبر فضائية "العراقية" الإخبارية، من أن "التدخين في سن مبكر يؤثر على نمو الدماغ"، مبيّنا أنه تتوافر في الوقت الحالي "سجائر إلكترونية على شكل (مقطاط) في المدارس"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وفيما أكد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، وسيم كيلان، على "وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ، فقدلالقت إلى وجود مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من أضرار التبغ، يضم آليات واضحة للتطبيق".وتابع أن "الإنفاق على التدخين يصل الى 6 مليارات دينار يوميا، فيما شخصنا وجود مواد سامة وأخرى مخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل".وواصل لافتا الى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة، من بينها الرصاص".
https://sarabic.ae/20240428/إيران-تدرس-توفير-شيشة-الأكسجين-داخل-المقاهي-1088348466.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الصحة العراقية" تتوقع تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق".. فما السبب؟

08:49 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubye العاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العاصمة العراقية بغداد
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubye
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توقعت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق، نتيجة إدمان العراقيين على عادة سيئة.
وكشف معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة، وسيم كيلان، أن "20% من العراقيين الذين بلغوا سن 18 عاما أو أكثر يدخنون التبغ بمختلف أنواعه، فيما يعاني من 40 إلى 50% من العراقيين من "التدخين السلبي"، نتيجة تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ".
وحذر كيلان في تصريحاته لبرنامج "واجب الصراحة"، المذاع عبر فضائية "العراقية" الإخبارية، من أن "التدخين في سن مبكر يؤثر على نمو الدماغ"، مبيّنا أنه تتوافر في الوقت الحالي "سجائر إلكترونية على شكل (مقطاط) في المدارس"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع أن "الغالبية العظمى من المدخنيين في بغداد هم من الرجال".

وفيما أكد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، وسيم كيلان، على "وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ، فقدلالقت إلى وجود مشروع قانون جديد في البرلمان للحماية من أضرار التبغ، يضم آليات واضحة للتطبيق".
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28 أبريل, 06:45 GMT
وتابع أن "الإنفاق على التدخين يصل الى 6 مليارات دينار يوميا، فيما شخصنا وجود مواد سامة وأخرى مخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل".
وواصل لافتا الى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة، من بينها الرصاص".
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