https://sarabic.ae/20240602/بعد-إعلانها-الاستعداد-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة-معلومات-عن-قدرات-إندونيسيا-العسكرية-1089445291.html
بعد إعلانها الاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.. معلومات عن قدرات إندونيسيا العسكرية؟
بعد إعلانها الاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.. معلومات عن قدرات إندونيسيا العسكرية؟
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح". 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T19:11+0000
2024-06-02T19:11+0000
2024-06-02T19:11+0000
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وأكد برابوو، الذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار, инфографика
انفوجرافيك, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار, инфографика
بعد إعلانها الاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.. معلومات عن قدرات إندونيسيا العسكرية؟
قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأكد برابوو، الذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.