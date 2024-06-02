https://sarabic.ae/20240602/بعد-إعلانها-عن-إطلاق-الإقامة-الزرقاء-مزايا-3-أنواع-من-الإقامات-في-الإمارات-1089443609.html
بعد إعلانها عن إطلاق "الإقامة الزرقاء"... مزايا 3 أنواع من الإقامات في الإمارات
بعد إعلانها عن إطلاق "الإقامة الزرقاء"... مزايا 3 أنواع من الإقامات في الإمارات
سبوتنيك عربي
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ما يعرف بـ"الإقامة الزرقاء" وذلك استكمالا لسياسة الدول الرامية إلى توسيع خيارات الإقامة فيها بهدف تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للعيش... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T17:51+0000
2024-06-02T17:51+0000
2024-06-02T17:51+0000
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وأعلنت الإمارات في 2019 عن إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وفيما يلي نستعرض الفروق بين كل نوع من الإقامات الثلاث وميزات كل منها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, инфографика, انفوجرافيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, инфографика, انفوجرافيك
بعد إعلانها عن إطلاق "الإقامة الزرقاء"... مزايا 3 أنواع من الإقامات في الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ما يعرف بـ"الإقامة الزرقاء" وذلك استكمالا لسياسة الدول الرامية إلى توسيع خيارات الإقامة فيها بهدف تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وجذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
وأعلنت الإمارات في 2019 عن إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وفيما يلي نستعرض الفروق بين كل نوع من الإقامات الثلاث وميزات كل منها.