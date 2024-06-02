https://sarabic.ae/20240602/بعد-بايدن-ترامب-يطلق-حسابه-الرسمي-على-تيك-توك-فيديو-1089428791.html
بعد بايدن... ترامب يطلق حسابه الرسمي على "تيك توك"... فيديو
بعد بايدن... ترامب يطلق حسابه الرسمي على "تيك توك"... فيديو
سبوتنيك عربي
انضم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب إلى تطبيق "تيك توك"، وهو تحول كبير في مسار التطبيق الذي يتعرض لانتقادات حادة من واشنطن، بسبب... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T10:30+0000
2024-06-02T10:30+0000
2024-06-02T10:30+0000
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ونشر ترامب، السبت، مقطع فيديو على حسابه الذي تم توثيقه في التطبيق، يظهر فيه وهو يلوّح للجماهير خلال حضوره لحدث "UFC" للفنون القتالية الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب يحاول الوصول إلى الناخبين المحتملين وخصوصا الشباب في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ونقلت عن مسؤول في "تيك توك" لم يرد الإفصاح عن هويته، إن التطبيق جذاب بشكل خاص لحملة ترامب، نظراً لأن المحتوى المؤيد لترامب على التطبيق يعادل ضعف المحتوى المؤيد لخصمه الرئيس الحالي جو بايدن.ويواجه تطبيق "تيك توك" واسع الانتشار حظرا محتملا في الولايات المتحدة، بزعم حماية الأمن القومي في البلاد من تجسس الصين، وفق السلطات الأمريكية.يذكر أن حملة الرئيس جو بايدن انضمت إلى "تيك توك" في فبراير/شباط الماضي.ووفق التقارير الأمريكية، فإن كلتا الحملتين تعدان "تيك توك"، بمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة، وسيلة تواصل تستحق المتابعة، بغض النظر عن الجدل الدائر حول التطبيق.
https://sarabic.ae/20240424/واشنطن-تحدد-خيارين-أمام-تيك-توك-قطع-العلاقات-مع-الصين-أو-الحظر-1088247915.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بعد بايدن... ترامب يطلق حسابه الرسمي على "تيك توك"... فيديو
انضم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب إلى تطبيق "تيك توك"، وهو تحول كبير في مسار التطبيق الذي يتعرض لانتقادات حادة من واشنطن، بسبب علاقاته المزعومة مع الصين.
ونشر ترامب
، السبت، مقطع فيديو على حسابه الذي تم توثيقه في التطبيق، يظهر فيه وهو يلوّح للجماهير خلال حضوره لحدث "UFC" للفنون القتالية الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب يحاول الوصول إلى الناخبين المحتملين وخصوصا الشباب في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونقلت عن مسؤول في "تيك توك
" لم يرد الإفصاح عن هويته، إن التطبيق جذاب بشكل خاص لحملة ترامب، نظراً لأن المحتوى المؤيد لترامب على التطبيق يعادل ضعف المحتوى المؤيد لخصمه الرئيس الحالي جو بايدن.
ويواجه تطبيق "تيك توك" واسع الانتشار حظرا محتملا في الولايات المتحدة، بزعم حماية الأمن القومي في البلاد من تجسس الصين، وفق السلطات الأمريكية.
يذكر أن حملة الرئيس جو بايدن
انضمت إلى "تيك توك" في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقارير الأمريكية، فإن كلتا الحملتين تعدان "تيك توك"، بمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة، وسيلة تواصل تستحق المتابعة، بغض النظر عن الجدل الدائر حول التطبيق.