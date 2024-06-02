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دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
سبوتنيك عربي
استضافت العاصمة دمشق أول (دوري دبلوماسي) عربي بكرة القدم أقيم بالتعاون بين عدد من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، ووزارة الخارجية والمغتربين، والاتحاد... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T17:36+0000
2024-06-02T17:36+0000
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وفي مباراة القمة التي أقيمت على أرض ملعب (الجلاء) بدمشق، توج منتخب دبلوماسيي مملكة البحرين بلقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على منتخب جمهورية العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما حل منتخبا سورية والسودان في المركز الثالث مكرر.وشاركت ثمانية فرق دبلوماسية من كل من (سوريا، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، ليبيا، السودان، البحرين) في هذا الدوري الأول من نوعه، وقد قسمت إلى مجموعتين، لعبت بالدور الأول مع بعضها دورياً من مرحلة واحدة، ليتأهل بنهايته من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الدكتور رياض عباس، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، أن "الدورة تعد مبادرة لتعزيز التفاهم والتضامن العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الجميع".ولفت عباس إلى أن "العقوبات الغربية أثرت على المجتمع السوري بما في ذلك أنشطته الرياضية" مؤكدا أن "هذه الدورة الدبلوماسية صورة مشرقة على سوريا ومجتمعه الذي يتجاوز العقوبات ويتحدى الصعوبات من أجل سوريا وسمعهتا".ونوه السفير سيار بالمشاركة من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، بما يعزز الحضور العربي في كل المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاستمرار بتنظيمها خلال السنوات القادمة.بدوره، أشار القائم بالأعمال في السفارة السودانية بدمشق أحمد إبراهيم حسن في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن الرياضة قاسم مشترك يجب الاهتمام به والتوسع بنشاطاته، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجاح النسخة الأولى من دوري الدبلوماسيين العرب.وأكد مجدي الظاهري، المُكلف بالعلاقات الإقتصادية والثقافية في سفارة تونس بدمشق، لـ "سبوتنيك" أن تونس تحرص على إعادة التعاون مع سوريا في جميع المجالات ومنها الرياضة فكانت الفكرة منذ العام الماضي لهذه الدورة ولكن تم تأجيلها نتيجة الظروف، لافتاً إلى "نجاح سوريا بجمع العرب على أرضها".ونوه محي الدين دولة، عضو اتحاد كرة القدم في سوريا، في تصريح لـ " سبوتنيك" أهمية التواجد العربي على أرض دمشق، مشيرا إلى أن الرياضة تجمع لذلك نحاول إقامة أي حشد عربي بهدف رفع الحظر الغربي عن سوريا وعلى المنشآت الرياضية والفريق السوري.وأضاف عضو اتحاد كرة القدم السوري: "نعمل جميعاً كفريق واحد وضمن خطة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى وتوجه وطني جامع لإعادة إقلاع وجاهزية منشآتنا الرياضية وتفعيلها مجدداً لما لها من دور مهم في تطور الحركة الرياضية السورية وصناعة الأبطال وانتشار الألعاب الرياضية وإيصالها إلى دائرة العالمية".ولفت عدد من المشاركين في الدوري الدبلوماسي بكرة القدم إلى التنظيم الجيد وحفاوة الاستقبال، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم ورغبتهم بالمشاركة بالفعاليات والبطولات الرياضية الكروية التي ستقام في الفترة المقبلة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا

17:36 GMT 02.06.2024
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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استضافت العاصمة دمشق أول (دوري دبلوماسي) عربي بكرة القدم أقيم بالتعاون بين عدد من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، ووزارة الخارجية والمغتربين، والاتحاد الرياضي العام، وذلك بهدف كسر الحصار الغربي على الأنشطة الرياضية في سوريا.
وفي مباراة القمة التي أقيمت على أرض ملعب (الجلاء) بدمشق، توج منتخب دبلوماسيي مملكة البحرين بلقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على منتخب جمهورية العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما حل منتخبا سورية والسودان في المركز الثالث مكرر.
وشاركت ثمانية فرق دبلوماسية من كل من (سوريا، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، ليبيا، السودان، البحرين) في هذا الدوري الأول من نوعه، وقد قسمت إلى مجموعتين، لعبت بالدور الأول مع بعضها دورياً من مرحلة واحدة، ليتأهل بنهايته من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem

وتصدرت البحرين مجموعتها برصيد ست نقاط، تلاها سوريا وليبيا بثلاث نقاط، لتحل الإمارات رابعا من دون نقاط، فيما تصدرت العراق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليلحق بها كل من السودان والجزائر برصيد ثلاث نقاط، لتكتفي تونس بالمركز الرابع في مجموعتها من دون نقاط.

© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الدكتور رياض عباس، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، أن "الدورة تعد مبادرة لتعزيز التفاهم والتضامن العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الجميع".
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت عباس إلى أن "العقوبات الغربية أثرت على المجتمع السوري بما في ذلك أنشطته الرياضية" مؤكدا أن "هذه الدورة الدبلوماسية صورة مشرقة على سوريا ومجتمعه الذي يتجاوز العقوبات ويتحدى الصعوبات من أجل سوريا وسمعهتا".
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem

من جهته، أكد سفير مملكة البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الهدف من إقامة هذه المباريات الودية بين الدول العربية هو نشر المحبة فيما بينهم، فالرياضة تقرب بين الناس والمجتمعات.

© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
ونوه السفير سيار بالمشاركة من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، بما يعزز الحضور العربي في كل المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاستمرار بتنظيمها خلال السنوات القادمة.
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره، أشار القائم بالأعمال في السفارة السودانية بدمشق أحمد إبراهيم حسن في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن الرياضة قاسم مشترك يجب الاهتمام به والتوسع بنشاطاته، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجاح النسخة الأولى من دوري الدبلوماسيين العرب.
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem

وأشار حسن إلى أن "الشعب السوري يحب الحياة، فرغم ظرف التي مر بها في الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة والحصار الغربي، إلا أن المجتمع السوري صامد يتحدى الصعوبات جميعها".

© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
وأكد مجدي الظاهري، المُكلف بالعلاقات الإقتصادية والثقافية في سفارة تونس بدمشق، لـ "سبوتنيك" أن تونس تحرص على إعادة التعاون مع سوريا في جميع المجالات ومنها الرياضة فكانت الفكرة منذ العام الماضي لهذه الدورة ولكن تم تأجيلها نتيجة الظروف، لافتاً إلى "نجاح سوريا بجمع العرب على أرضها".
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
ونوه محي الدين دولة، عضو اتحاد كرة القدم في سوريا، في تصريح لـ " سبوتنيك" أهمية التواجد العربي على أرض دمشق، مشيرا إلى أن الرياضة تجمع لذلك نحاول إقامة أي حشد عربي بهدف رفع الحظر الغربي عن سوريا وعلى المنشآت الرياضية والفريق السوري.
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
وأضاف عضو اتحاد كرة القدم السوري: "نعمل جميعاً كفريق واحد وضمن خطة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى وتوجه وطني جامع لإعادة إقلاع وجاهزية منشآتنا الرياضية وتفعيلها مجدداً لما لها من دور مهم في تطور الحركة الرياضية السورية وصناعة الأبطال وانتشار الألعاب الرياضية وإيصالها إلى دائرة العالمية".
© Sputnik . Shams Molhemدبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت عدد من المشاركين في الدوري الدبلوماسي بكرة القدم إلى التنظيم الجيد وحفاوة الاستقبال، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم ورغبتهم بالمشاركة بالفعاليات والبطولات الرياضية الكروية التي ستقام في الفترة المقبلة.
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