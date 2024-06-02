https://sarabic.ae/20240602/دبلوماسيو-البحرين-يهزمون-أقرانهم-العراقيين-في-أول-دوري-بكرة-القدم-في-سوريا---1089439075.html

دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا

دبلوماسيو البحرين يهزمون أقرانهم العراقيين في أول دوري بكرة القدم في سوريا

سبوتنيك عربي

استضافت العاصمة دمشق أول (دوري دبلوماسي) عربي بكرة القدم أقيم بالتعاون بين عدد من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، ووزارة الخارجية والمغتربين، والاتحاد... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T17:36+0000

2024-06-02T17:36+0000

2024-06-02T17:36+0000

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وفي مباراة القمة التي أقيمت على أرض ملعب (الجلاء) بدمشق، توج منتخب دبلوماسيي مملكة البحرين بلقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على منتخب جمهورية العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما حل منتخبا سورية والسودان في المركز الثالث مكرر.وشاركت ثمانية فرق دبلوماسية من كل من (سوريا، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، ليبيا، السودان، البحرين) في هذا الدوري الأول من نوعه، وقد قسمت إلى مجموعتين، لعبت بالدور الأول مع بعضها دورياً من مرحلة واحدة، ليتأهل بنهايته من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الدكتور رياض عباس، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، أن "الدورة تعد مبادرة لتعزيز التفاهم والتضامن العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الجميع".ولفت عباس إلى أن "العقوبات الغربية أثرت على المجتمع السوري بما في ذلك أنشطته الرياضية" مؤكدا أن "هذه الدورة الدبلوماسية صورة مشرقة على سوريا ومجتمعه الذي يتجاوز العقوبات ويتحدى الصعوبات من أجل سوريا وسمعهتا".ونوه السفير سيار بالمشاركة من البعثات الدبلوماسية العربية في سوريا، بما يعزز الحضور العربي في كل المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاستمرار بتنظيمها خلال السنوات القادمة.بدوره، أشار القائم بالأعمال في السفارة السودانية بدمشق أحمد إبراهيم حسن في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن الرياضة قاسم مشترك يجب الاهتمام به والتوسع بنشاطاته، مشيداً بالجهود التي بذلت لإنجاح النسخة الأولى من دوري الدبلوماسيين العرب.وأكد مجدي الظاهري، المُكلف بالعلاقات الإقتصادية والثقافية في سفارة تونس بدمشق، لـ "سبوتنيك" أن تونس تحرص على إعادة التعاون مع سوريا في جميع المجالات ومنها الرياضة فكانت الفكرة منذ العام الماضي لهذه الدورة ولكن تم تأجيلها نتيجة الظروف، لافتاً إلى "نجاح سوريا بجمع العرب على أرضها".ونوه محي الدين دولة، عضو اتحاد كرة القدم في سوريا، في تصريح لـ " سبوتنيك" أهمية التواجد العربي على أرض دمشق، مشيرا إلى أن الرياضة تجمع لذلك نحاول إقامة أي حشد عربي بهدف رفع الحظر الغربي عن سوريا وعلى المنشآت الرياضية والفريق السوري.وأضاف عضو اتحاد كرة القدم السوري: "نعمل جميعاً كفريق واحد وضمن خطة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى وتوجه وطني جامع لإعادة إقلاع وجاهزية منشآتنا الرياضية وتفعيلها مجدداً لما لها من دور مهم في تطور الحركة الرياضية السورية وصناعة الأبطال وانتشار الألعاب الرياضية وإيصالها إلى دائرة العالمية".ولفت عدد من المشاركين في الدوري الدبلوماسي بكرة القدم إلى التنظيم الجيد وحفاوة الاستقبال، مبدين في الوقت ذاته استعدادهم ورغبتهم بالمشاركة بالفعاليات والبطولات الرياضية الكروية التي ستقام في الفترة المقبلة.

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