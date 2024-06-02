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https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-الفوائد-المدهشة-للفاكهة-المجففة--1089438605.html
دراسة تكشف الفوائد المدهشة للفاكهة المجففة
دراسة تكشف الفوائد المدهشة للفاكهة المجففة
سبوتنيك عربي
تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي "آ بي سي"، إلى أن الأستراليين كانوا يستهلكون عددًا أقل من الفواكه والخضروات في الفترة 2022-2023 مقارنة بالعام... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T17:03+0000
2024-06-02T17:03+0000
مجتمع
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ومن المرجح أن تؤدي تكلفة المعيشة إلى تفاقم المشكلة الموجودة بالفعل - وبشكل عام، لا يأكل الأستراليون ما يكفي من الفواكه والخضروات.توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام فما فوق بتناول قطعتين من الفاكهة وخمس قطع من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.لكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.غالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية "فكر في القول المأثور القديم "الطازج هو الأفضل"، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة.يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى المطبخ، وأثناء تخزين المنتجات في الثلاجة يكون الأمر مختلفا، وقد تحتوي الخضروات المجمدة في الواقع على نسبة أعلى من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين "سي" و"إي".هناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجففة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.بالإضافة إلى شراء الفواكه والخضروات المجمدة (المجففة) من السوبر ماركت، من الممكن تجميد في المنزل إذا كان يوجد هناك فائض في المعروض من الحديقة، أو عندما يكون الإنتاج أرخص.لن تكون الخضروات المجمدة مناسبة للسلطات ولكن يمكن تناولها محمصة أو مطبوخة على البخار واستخدامها في الحساء واليخنات والأوعية المقاومة للحرارة والكاري والفطائر، ويمكن إضافة الفواكه المجمدة إلى أطباق الإفطار (مع الحبوب أو الزبادي) أو استخدامها في طهي فطائر الفاكهة والكعك، على سبيل المثال.وبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة. كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد. عملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.
https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-عن-علاقة-محتملة-بين-الوشم-وأحد-أنواع-سرطان-الدم-1089429260.html
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علوم
علوم

دراسة تكشف الفوائد المدهشة للفاكهة المجففة

17:03 GMT 02.06.2024
© Photo / unsplash/ K8فواكه مجففة
فواكه مجففة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Photo / unsplash/ K8
تابعنا عبر
تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي "آ بي سي"، إلى أن الأستراليين كانوا يستهلكون عددًا أقل من الفواكه والخضروات في الفترة 2022-2023 مقارنة بالعام السابق.
ومن المرجح أن تؤدي تكلفة المعيشة إلى تفاقم المشكلة الموجودة بالفعل - وبشكل عام، لا يأكل الأستراليون ما يكفي من الفواكه والخضروات.
توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام فما فوق بتناول قطعتين من الفاكهة وخمس قطع من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
لكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.
تعتبر الفواكه والخضروات ضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن، حيث توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف.
غالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية "فكر في القول المأثور القديم "الطازج هو الأفضل"، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة.
يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى المطبخ، وأثناء تخزين المنتجات في الثلاجة يكون الأمر مختلفا، وقد تحتوي الخضروات المجمدة في الواقع على نسبة أعلى من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين "سي" و"إي".
تبقى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم عند مستويات مماثلة في المنتجات المجففة مقارنة بالطازجة.
وشم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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هناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجففة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.
بالإضافة إلى شراء الفواكه والخضروات المجمدة (المجففة) من السوبر ماركت، من الممكن تجميد في المنزل إذا كان يوجد هناك فائض في المعروض من الحديقة، أو عندما يكون الإنتاج أرخص.
يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج. يحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.
لن تكون الخضروات المجمدة مناسبة للسلطات ولكن يمكن تناولها محمصة أو مطبوخة على البخار واستخدامها في الحساء واليخنات والأوعية المقاومة للحرارة والكاري والفطائر، ويمكن إضافة الفواكه المجمدة إلى أطباق الإفطار (مع الحبوب أو الزبادي) أو استخدامها في طهي فطائر الفاكهة والكعك، على سبيل المثال.
وبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة. كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد. عملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.
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