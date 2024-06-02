https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-الفوائد-المدهشة-للفاكهة-المجففة--1089438605.html

دراسة تكشف الفوائد المدهشة للفاكهة المجففة

دراسة تكشف الفوائد المدهشة للفاكهة المجففة

سبوتنيك عربي

تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي "آ بي سي"، إلى أن الأستراليين كانوا يستهلكون عددًا أقل من الفواكه والخضروات في الفترة 2022-2023 مقارنة بالعام... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T17:03+0000

2024-06-02T17:03+0000

2024-06-02T17:03+0000

مجتمع

علوم

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ومن المرجح أن تؤدي تكلفة المعيشة إلى تفاقم المشكلة الموجودة بالفعل - وبشكل عام، لا يأكل الأستراليون ما يكفي من الفواكه والخضروات.توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام فما فوق بتناول قطعتين من الفاكهة وخمس قطع من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.لكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.غالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية "فكر في القول المأثور القديم "الطازج هو الأفضل"، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة.يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى المطبخ، وأثناء تخزين المنتجات في الثلاجة يكون الأمر مختلفا، وقد تحتوي الخضروات المجمدة في الواقع على نسبة أعلى من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين "سي" و"إي".هناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجففة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.بالإضافة إلى شراء الفواكه والخضروات المجمدة (المجففة) من السوبر ماركت، من الممكن تجميد في المنزل إذا كان يوجد هناك فائض في المعروض من الحديقة، أو عندما يكون الإنتاج أرخص.لن تكون الخضروات المجمدة مناسبة للسلطات ولكن يمكن تناولها محمصة أو مطبوخة على البخار واستخدامها في الحساء واليخنات والأوعية المقاومة للحرارة والكاري والفطائر، ويمكن إضافة الفواكه المجمدة إلى أطباق الإفطار (مع الحبوب أو الزبادي) أو استخدامها في طهي فطائر الفاكهة والكعك، على سبيل المثال.وبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة. كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد. عملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.

https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-عن-علاقة-محتملة-بين-الوشم-وأحد-أنواع-سرطان-الدم-1089429260.html

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