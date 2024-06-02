https://sarabic.ae/20240602/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-محافظتي-توياما-وإيشيكاو-باليابان-1089447208.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ليل الأحد/الاثنين، "أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس "ريختر" ضرب محافظتي توياما وإيشيكاوا اليابانيتين. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T22:37+0000
2024-06-02T22:37+0000
2024-06-02T22:37+0000
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زلزال
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لم يتسبب الزلزال بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.وقبلها بيوم واحد وتحديدا في 3 أبريل/ نيسان الماضي، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون
https://sarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
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العالم, زلزال, أخبار اليابان
العالم, زلزال, أخبار اليابان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ليل الأحد/الاثنين، "أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس "ريختر" ضرب محافظتي توياما وإيشيكاوا اليابانيتين.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لم يتسبب الزلزال بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.
وقبلها بيوم واحد وتحديدا في 3 أبريل/ نيسان الماضي، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين
، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.
وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون