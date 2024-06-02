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https://sarabic.ae/20240602/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-محافظتي-توياما-وإيشيكاو-باليابان-1089447208.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ليل الأحد/الاثنين، "أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس "ريختر" ضرب محافظتي توياما وإيشيكاوا اليابانيتين. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T22:37+0000
2024-06-02T22:37+0000
العالم
زلزال
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لم يتسبب الزلزال بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.وقبلها بيوم واحد وتحديدا في 3 أبريل/ نيسان الماضي، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون
https://sarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
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العالم, زلزال, أخبار اليابان
العالم, زلزال, أخبار اليابان

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب محافظتي توياما وإيشيكاو باليابان

22:37 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ليل الأحد/الاثنين، "أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس "ريختر" ضرب محافظتي توياما وإيشيكاوا اليابانيتين.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، لم يتسبب الزلزال بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب قبالة ساحل مدينة فوكوشيما اليابانية
4 أبريل, 04:19 GMT
وقبلها بيوم واحد وتحديدا في 3 أبريل/ نيسان الماضي، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.
وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون
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