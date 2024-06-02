https://sarabic.ae/20240602/سيناتور-أمريكي-بنيامين-نتنياهو-مجرم-حرب-ولا-ينبغي-دعوته-لإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1089422558.html

سيناتور أمريكي: بنيامين نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

سيناتور أمريكي: بنيامين نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

سبوتنيك عربي

أعرب السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اليوم الأحد، عن رفضه دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء كلمة أمام أعضائه. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T02:06+0000

2024-06-02T02:06+0000

2024-06-02T02:06+0000

بنيامين نتنياهو

الكونغرس الأمريكي

بيرني ساندرز

العالم

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وقال ساندرز في تغريدات على موقع "إكس"، "بنيامين نتنياهو مجرم حرب.. ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.. بالتأكيد لن أحضر.وأضاف، "لا شك أن إسرائيل كان لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنها لا تملك، وليس لها، الحق في خوض الحرب ضد الشعب الفلسطيني برمته".ولفت أيضا إلى أنها ليس لها أي حق في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين، مما يجوع الفلسطينيين ويخلق الظروف الملائمة للمجاعة.. وهذا انتهاك واضح للقانون الأمريكي والدولي، حسب قوله.وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية لها كل الحق في إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويحيى السنوار، زعيم حماس. مشيرا إلى أن كلاهما متورط في انتهاكات واضحة وشائنة للقانون الدولي.وفي وقت سابق، دعا زعماء الكونغرس الأمريكي نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، ويحيى السنوار وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.

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بنيامين نتنياهو, الكونغرس الأمريكي, بيرني ساندرز, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى