https://sarabic.ae/20240602/لوحة-تسقط-على-رأس-وزير-أردني-أثناء-لقاء-على-الهواء-فيديو-1089427351.html
لوحة تسقط على رأس وزير أردني أثناء لقاء على الهواء... فيديو
لوحة تسقط على رأس وزير أردني أثناء لقاء على الهواء... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض وزير الطاقة الأردني الأسبق إبراهيم سيف، لموقف خطير وطريف في نفس الوقت، بعدما جاءته ضربة غير متوقعة على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش جلسات... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T08:56+0000
2024-06-02T08:56+0000
2024-06-02T08:56+0000
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فبينما كان يتحدث الوزير الأسبق عن محددات ومتغيرات أسعار النفط على هامش المنتدى الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد الأردني، أمس السبت، وقعت لوحة على رأسه وأصابته.وتفاجأ الوزير بسقوط لوحة إعلانية بسبب الرياح، على رأسه خلال حديثه، وظهر متأثراً، حيث وضع يده على مكان الإصابة، في إشارة إلى أنها آلمته.كذلك سارعت المذيعة إلى الاعتذار للوزير ليرد ممازحاً وهو يمسك رأسه: "التعويض على من؟".يذكر أن منتدى "تواصل 2024" في الأردن، يأتي في نسخته السنوية الثانية كمنصة حوارية وطنية تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول قطاعات وقضايا تُحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الأردن, نادي الفيديو, الأخبار
منوعات, أخبار الأردن, نادي الفيديو, الأخبار
لوحة تسقط على رأس وزير أردني أثناء لقاء على الهواء... فيديو
تعرض وزير الطاقة الأردني الأسبق إبراهيم سيف، لموقف خطير وطريف في نفس الوقت، بعدما جاءته ضربة غير متوقعة على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش جلسات منتدى "تواصل 2024".
فبينما كان يتحدث الوزير الأسبق عن محددات ومتغيرات أسعار النفط على هامش المنتدى الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد الأردني، أمس السبت، وقعت لوحة على رأسه وأصابته.
وتفاجأ الوزير بسقوط لوحة إعلانية بسبب الرياح، على رأسه خلال حديثه، وظهر متأثراً، حيث وضع يده على مكان الإصابة، في إشارة إلى أنها آلمته.
كذلك سارعت المذيعة إلى الاعتذار للوزير ليرد ممازحاً وهو يمسك رأسه: "التعويض على من؟".
يذكر أن منتدى "تواصل 2024" في الأردن
، يأتي في نسخته السنوية الثانية كمنصة حوارية وطنية تهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول قطاعات وقضايا تُحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع.