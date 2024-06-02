https://sarabic.ae/20240602/ماذا-حدث-لمشجع-سعودي-بعدما-وقعت-عليه-عين-ولي-العهد-محمد-بن-سلمان-فيديو-1089429708.html
ماذا حدث لمشجع سعودي بعدما وقعت عليه عين ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو
ماذا حدث لمشجع سعودي بعدما وقعت عليه عين ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو
سبوتنيك عربي
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء حضوره نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي النصر... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T11:27+0000
2024-06-02T11:27+0000
2024-06-02T11:27+0000
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وأعاد بدر العساكر، مدير مكتب بن سلمان، أمس السبت، نشر الفيديو عبر منصة "إكس"، والذي يظهر فيه ولي العهد السعودي داخل منصة الشرف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وهو يشير ناحية مشجع طلب الوصول إليه من أجل التقاط صورة تذكارية معه.وبالفعل، التقى الأمير محمد بن سلمان بالمشجع، والتقط الصورة معه تلبية لطلبه، وهو التصرف الذي أثار إشادة العديد من المغردين بتواضع ولي العهد السعودي، وقوة الملاحظة والتركيز لديه.وتلقى نادي النصر السعودي هزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الهلال بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل بنتيجة 1-1.
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
ماذا حدث لمشجع سعودي بعدما وقعت عليه عين ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء حضوره نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي النصر والهلال، والذي حصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة.
وأعاد بدر العساكر، مدير مكتب بن سلمان، أمس السبت، نشر الفيديو عبر منصة "إكس"، والذي يظهر فيه ولي العهد السعودي داخل منصة الشرف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وهو يشير ناحية مشجع طلب الوصول إليه من أجل التقاط صورة تذكارية معه.
وبالفعل، التقى الأمير محمد بن سلمان بالمشجع، والتقط الصورة معه تلبية لطلبه، وهو التصرف الذي أثار إشادة العديد من المغردين بتواضع ولي العهد السعودي، وقوة الملاحظة والتركيز لديه.
وتلقى نادي النصر السعودي هزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الهلال بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل بنتيجة 1-1.