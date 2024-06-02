هل يدفع الشباب في ليبيا ثمن الصراعات السياسية والعسكرية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240602/هل-يدفع-الشباب-في-ليبيا-ثمن-الصراعات-السياسية-والعسكرية؟-1089431886.html
هل يدفع الشباب في ليبيا ثمن الصراعات السياسية والعسكرية؟
هل يدفع الشباب في ليبيا ثمن الصراعات السياسية والعسكرية؟
سبوتنيك عربي
غياب كبير لمشاريع التنمية الشبابية في ظل طمس كبير للشباب في وجود نهضة جزئية ومشاريع تنمية تشهدها بعض المدن الليبية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T12:55+0000
2024-06-02T12:55+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
غابت مشاريع الإسكان الشبابي في ليبيا منذ عقود، واستبعد الشباب من المناصب الرسمية والسيادية في الدولة في غياب واضح للدور الشبابي الذي تعول عليه أغلب الدول في العالم.غياب واضحيرى المحلل السياسي محمد محفوظ ، أن "هناك عدة أسباب في غياب الدولة لدعم الشباب على الرغم من أنهم يشكلون الكتلة الأكبر في عدد سكان ليبيا في حالة عدم انخراط فعال في المشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية، ودائما ما هناك حالة سلبية وعدم اجتماع على رأي واحد يجدي نتيجة، وهذا الأمر سبب غياب صوت حقيقي وفعال لفئة الشباب مما جعلها دائما تابعة للفئة العمرية الأكبر سنا، وغياب صوت إرادة حقيقية ينبثق عن هذه الفئة". وتابع محفوظ في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن "السبب الآخر يعود لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد"، مؤكدا ما يحتاجه الشباب هو صقل وتنشئة حقيقية، ولكن هذه الخطوة لن تتحقق في ظل الفوضى الاقتصادية والأمنية والعسكرية.وقال "الاهتمام بفئة الشباب والبحث عن دور أكثر فاعلية وإشراكهم في تولي الملفات الهامة يحتاج لخطة دولة تؤمن بالشباب وبقدراتهم، وتؤمن بأن بقاء الدولة يعتمد على تجديد الروح الشبابية في الدولة وهذا الأمر موجود في ظل وجود ساسة يتصارعون لا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم وهم كبار في السن". وأوضح بأن الأغلبية ترى الحديث عن صقل الشباب أمر غير مهم، لذلك أن الحلول فيما يتعلق بملفات الشباب تتوقف على استقرار سياسي البلاد، متى ما حدث هذا الاستقرار السياسي سوف ينتج عنه حالة استقرار في جميع المجالات، يمكن بعدها الحديث عن نجاح كبير في إدارة هذا الملف. غياب الوعي والإدراك بالدور الشبابيمن جانبه قال المحلل السياسي محمد قشوط لـ "سبوتنيك"، إن "المشكل الحقيقي يكمن في عقلية الدولة الليبية ومسؤوليها على مدار عشرات السنوات وبالأخص بعد عام 2011، لم يكن هناك تفكير وتخطيط حول كيفية الاهتمام بفئة الشباب والإستثمار فيها، وغاب الوعي والإدراك بأن هذه الطاقات التي باتت تمثل أكثر من 60‎%‎ في تركيبة المجتمع الليبي، وقد تمثل مورد قوي للدولة والاعتماد عليها قد يفتح الآفاق على تطوير عدة مجالات تعود بالنفع على المجتمع بأكمله". وحول غياب خطط الاهتمام بالشباب رجح قشوط بأن السبب قد يكون في الخوف على مراكز القرار، ودفة القيادة التي قد تنتزع من بعض المسؤولين الذين استهلكوا ولم يعد لديهم ما يقدمونه على يد قيادات شبابية قد يكون فيها الأمل لتدعيم صفوف الدولة مستقبلاً.وأكد أن إهمال القدرات التي يمتلكها الشباب ومحاولة قفل الأبواب أمامهم للإستفادة مما يملكونه من طاقات وحصر تواجدهم فقط في أجهزة الشرطة والجيش في ظل الانقسام السياسي، والاستقطاب الحاد وتدخل الدولي الذي تعاني منه ليبيا ستدفع الشباب للانحراف نحو الجريمة بل ستجعل من إمكانيات استغلال ضعفهم وقلة وعيهم للانضمام التنظيمات الإرهابية فيصبح الشباب الذي نعلق عليه الأمال يتحول إلى أداة للقتل وتخريب وتدمير للمجتمع.وأردف قائلا "بأنه من الكبائر التي ارتكبتها الأطراف السياسية التي تغذي وتدعم الحروب في ليبيا خدمة أجندتها هي تجنيد الشباب وتغرز بهم شعارات لتحويلهم إلى أدوات يخدمون بها مصالحهم على حساب أرواح وأطراف أجساد الشباب الذين وجدوا فيها ضالتهم لتحريكها في كل مرحلة والزج بهم في حروب سيبكون على إثرها بعد سنوات لأنها أضاعت شباب كان بالإمكان الاستثمار فيهم ودعمهم ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع". تفعيل الخطط الداعمة للشبابومن جهته أكد المحلل السياسي ابراهيم المقصبي، أن الخطط والبرامج والقوانين الداعمة للشباب موجودة ولكن طبيعة المراحل الانتقالية وما يصاحبها من فوضى وانقسام مؤسسي، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية جعلت من ملف دعم الشباب والفئات الضعيفة في آخر الملفات.وتابع المقصبي في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أنه "دون أدنى شك في ظل غياب الإرادة السياسية والاهتمام الرسمي من مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع الاقتصادية ومستويات البطالة المرتفعة سيقع الشباب فريسة سهلة لأي مشاريع غير وطنية توفر لهم الأموال او فرص العمل وهذا ما ترجمته السنوات الفائتة في ارتفاع معدلات الجريمة والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى استقطاب التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لأعداد كبيرة منهم".وقال: إن "ليبيا تصنف بأنها من المجتمعات الفتية حيث يشكل الشباب نسبة مرتفعة من عدد السكان فيها، وأنهم يشكلون قوة كبيرة يجب أن تستثمر في الاتجاه الصحيح، وهذا لن يتأتى إلا بعد إفساح المجال للقطاع الخاص والأهلي القادر على طرح فرص عمل لأعداد كبيرة منهم".ويرى بأن استبعاد الشباب أمر غير مقصود لمجرد كونهم شريحة عمرية، فهناك العديد من المناصب المهمة التي يتقلدها شباب، ولكن الحديث هنا يتعلق بالقدرة والكفاءة والتأهيل وهذا بحاجة إلى برامج تدريبية مأطرة ومستدامة، وهذا ما يقف عائق أمام توظيف الشباب في المناصب العليا للدولة".وشدد على ضرورة تفعيل القوانين والخطط والبرامج الداعمة للشباب، وفتح المجال العام وإشاعة مناخ ديمقراطي يسمح لشريحة الشباب بالتعبير عن تطلعاتهم، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لخلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب، مع ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الأبوي الذي تنتهجه الدولة، وانتهاج استراتيجية توعوية واعلامية تواكب الخطوات سابقة الذكر.
https://sarabic.ae/20240109/ما-هي-التداعيات-المحتملة-لحراك-شباب-الجنوب-في-ليبيا-المطالب-بالإصلاحات-1084822172.html
https://sarabic.ae/20180515/غياب-ليبيا-عضوية-مجلس-الشباب-الرياضة-1032352912.html
https://sarabic.ae/20240527/هشاشة-الوضع-السياسي-في-ليبيا-تؤثر-سلبا-على-ملف-الاستثمارات-الخارجية-1089249254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff90db54c73ba2d6414b7d0b13a6dcaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

هل يدفع الشباب في ليبيا ثمن الصراعات السياسية والعسكرية؟

12:55 GMT 02.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
غياب كبير لمشاريع التنمية الشبابية في ظل طمس كبير للشباب في وجود نهضة جزئية ومشاريع تنمية تشهدها بعض المدن الليبية.
غابت مشاريع الإسكان الشبابي في ليبيا منذ عقود، واستبعد الشباب من المناصب الرسمية والسيادية في الدولة في غياب واضح للدور الشبابي الذي تعول عليه أغلب الدول في العالم.
الوضع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
ما هي التداعيات المحتملة لحراك شباب الجنوب في ليبيا المطالب بالإصلاحات
9 يناير, 11:39 GMT
غياب واضح
يرى المحلل السياسي محمد محفوظ ، أن "هناك عدة أسباب في غياب الدولة لدعم الشباب على الرغم من أنهم يشكلون الكتلة الأكبر في عدد سكان ليبيا في حالة عدم انخراط فعال في المشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية، ودائما ما هناك حالة سلبية وعدم اجتماع على رأي واحد يجدي نتيجة، وهذا الأمر سبب غياب صوت حقيقي وفعال لفئة الشباب مما جعلها دائما تابعة للفئة العمرية الأكبر سنا، وغياب صوت إرادة حقيقية ينبثق عن هذه الفئة".
وتابع محفوظ في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن "السبب الآخر يعود لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد"، مؤكدا ما يحتاجه الشباب هو صقل وتنشئة حقيقية، ولكن هذه الخطوة لن تتحقق في ظل الفوضى الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وقال "الاهتمام بفئة الشباب والبحث عن دور أكثر فاعلية وإشراكهم في تولي الملفات الهامة يحتاج لخطة دولة تؤمن بالشباب وبقدراتهم، وتؤمن بأن بقاء الدولة يعتمد على تجديد الروح الشبابية في الدولة وهذا الأمر موجود في ظل وجود ساسة يتصارعون لا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم وهم كبار في السن".
وأوضح بأن الأغلبية ترى الحديث عن صقل الشباب أمر غير مهم، لذلك أن الحلول فيما يتعلق بملفات الشباب تتوقف على استقرار سياسي البلاد، متى ما حدث هذا الاستقرار السياسي سوف ينتج عنه حالة استقرار في جميع المجالات، يمكن بعدها الحديث عن نجاح كبير في إدارة هذا الملف.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2018
بعد غياب 14 عاما... ليبيا تحصل على عضوية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
15 مايو 2018, 00:20 GMT
غياب الوعي والإدراك بالدور الشبابي
من جانبه قال المحلل السياسي محمد قشوط لـ "سبوتنيك"، إن "المشكل الحقيقي يكمن في عقلية الدولة الليبية ومسؤوليها على مدار عشرات السنوات وبالأخص بعد عام 2011، لم يكن هناك تفكير وتخطيط حول كيفية الاهتمام بفئة الشباب والإستثمار فيها، وغاب الوعي والإدراك بأن هذه الطاقات التي باتت تمثل أكثر من 60‎%‎ في تركيبة المجتمع الليبي، وقد تمثل مورد قوي للدولة والاعتماد عليها قد يفتح الآفاق على تطوير عدة مجالات تعود بالنفع على المجتمع بأكمله".
وحول غياب خطط الاهتمام بالشباب رجح قشوط بأن السبب قد يكون في الخوف على مراكز القرار، ودفة القيادة التي قد تنتزع من بعض المسؤولين الذين استهلكوا ولم يعد لديهم ما يقدمونه على يد قيادات شبابية قد يكون فيها الأمل لتدعيم صفوف الدولة مستقبلاً.
وأكد أن إهمال القدرات التي يمتلكها الشباب ومحاولة قفل الأبواب أمامهم للإستفادة مما يملكونه من طاقات وحصر تواجدهم فقط في أجهزة الشرطة والجيش في ظل الانقسام السياسي، والاستقطاب الحاد وتدخل الدولي الذي تعاني منه ليبيا ستدفع الشباب للانحراف نحو الجريمة بل ستجعل من إمكانيات استغلال ضعفهم وقلة وعيهم للانضمام التنظيمات الإرهابية فيصبح الشباب الذي نعلق عليه الأمال يتحول إلى أداة للقتل وتخريب وتدمير للمجتمع.
وأردف قائلا "بأنه من الكبائر التي ارتكبتها الأطراف السياسية التي تغذي وتدعم الحروب في ليبيا خدمة أجندتها هي تجنيد الشباب وتغرز بهم شعارات لتحويلهم إلى أدوات يخدمون بها مصالحهم على حساب أرواح وأطراف أجساد الشباب الذين وجدوا فيها ضالتهم لتحريكها في كل مرحلة والزج بهم في حروب سيبكون على إثرها بعد سنوات لأنها أضاعت شباب كان بالإمكان الاستثمار فيهم ودعمهم ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع".
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
هشاشة الوضع السياسي في ليبيا تؤثر سلبا على ملف الاستثمارات الخارجية
27 مايو, 12:48 GMT
تفعيل الخطط الداعمة للشباب
ومن جهته أكد المحلل السياسي ابراهيم المقصبي، أن الخطط والبرامج والقوانين الداعمة للشباب موجودة ولكن طبيعة المراحل الانتقالية وما يصاحبها من فوضى وانقسام مؤسسي، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية جعلت من ملف دعم الشباب والفئات الضعيفة في آخر الملفات.
وتابع المقصبي في تصريحه لـ "سبوتنيك"، أنه "دون أدنى شك في ظل غياب الإرادة السياسية والاهتمام الرسمي من مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع الاقتصادية ومستويات البطالة المرتفعة سيقع الشباب فريسة سهلة لأي مشاريع غير وطنية توفر لهم الأموال او فرص العمل وهذا ما ترجمته السنوات الفائتة في ارتفاع معدلات الجريمة والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى استقطاب التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لأعداد كبيرة منهم".
وقال: إن "ليبيا تصنف بأنها من المجتمعات الفتية حيث يشكل الشباب نسبة مرتفعة من عدد السكان فيها، وأنهم يشكلون قوة كبيرة يجب أن تستثمر في الاتجاه الصحيح، وهذا لن يتأتى إلا بعد إفساح المجال للقطاع الخاص والأهلي القادر على طرح فرص عمل لأعداد كبيرة منهم".
ويرى بأن استبعاد الشباب أمر غير مقصود لمجرد كونهم شريحة عمرية، فهناك العديد من المناصب المهمة التي يتقلدها شباب، ولكن الحديث هنا يتعلق بالقدرة والكفاءة والتأهيل وهذا بحاجة إلى برامج تدريبية مأطرة ومستدامة، وهذا ما يقف عائق أمام توظيف الشباب في المناصب العليا للدولة".
وشدد على ضرورة تفعيل القوانين والخطط والبرامج الداعمة للشباب، وفتح المجال العام وإشاعة مناخ ديمقراطي يسمح لشريحة الشباب بالتعبير عن تطلعاتهم، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لخلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب، مع ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الأبوي الذي تنتهجه الدولة، وانتهاج استراتيجية توعوية واعلامية تواكب الخطوات سابقة الذكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن12:58 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала