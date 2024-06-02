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السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات
4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T21:45+0000
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت مصادر محلية للوكالة، بأن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,439 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-المصري-يعلن-مواصلة-تحركاته-لتقديم-المساعدات-الإنسانية-العاجلة-إلى-أهالي-غزة-1089444695.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات

21:45 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 22:27 GMT 02.06.2024)
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية للوكالة، بأن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الجيش المصري يعلن مواصلة تحركاته لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة
19:00 GMT
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,439 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
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