https://sarabic.ae/20240602/4-قتلى-في-غارات-إسرائيلية-على-النصيرات-1089446821.html
4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات
4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T21:45+0000
2024-06-02T21:45+0000
2024-06-02T22:27+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت مصادر محلية للوكالة، بأن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,439 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-المصري-يعلن-مواصلة-تحركاته-لتقديم-المساعدات-الإنسانية-العاجلة-إلى-أهالي-غزة-1089444695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
4 قتلى في غارات إسرائيلية على النصيرات
21:45 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 22:27 GMT 02.06.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن أربعة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية للوكالة، بأن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون
، جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نار في شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط القطاع.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,439 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".