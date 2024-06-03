اكتشاف أكبر "جينوم" على وجه الأرض في إحدى جزر المحيط الهادئ... صور وفيديو
© Photo / unsplash/Nikita Tikhomirovسرخس
© Photo / unsplash/Nikita Tikhomirov
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دخل نبات سرخسي صغير يبدو عاديا ولا ينمو إلا في جزيرة نائية في المحيط الهادئ، يوم الجمعة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر جينوم لأي كائن حي على وجه الأرض.
ويحتوي سرخس كاليدونيا الجديدة "Tmesipteris oblanceolata"، على حمض نووي مكتظ في نواة خلاياه بأكثر من 50 مرة مما لدى البشر.
وبلغ طول الخريطة الجينية للنبات أو "الجينوم" نحو 100 متر عندما تمكن العلماء من فكها وطبعها على الأوراق، وهو ما يفوق ارتفاع ساعة بيغ بن العريقة في لندن.
ويصل وزن جينوم السرخس إلى 160 زوجًا من غيغابايت، وهو قياس طول الحمض النووي، وهذا أكبر بنسبة 7 % من صاحب الرقم القياسي السابق، وهو النبات الياباني المزهر باريس جابونيكا.
وقالت إيليا ليتش، المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في حدائق "كيو" النباتية، إن الفريق "فوجئ حقا بالعثور على شيء أكبر من باريس جابونيكا".
確認されている最も大きなゲノムサイズを持つ生き物が日本固有のキヌガサソウからTmesipteris oblanceolataという植物に移ったそうだよ（100億塩基対くらいの差）— 三日月あかり🌘生き物好き🌒 (@mikage__akari) May 31, 2024
Tmesipteris oblanceolataはニューカレドニアに固有のシダだそうな
（下に論文貼っておくから読んでねぇ） pic.twitter.com/IiQsVXJNdU
وتابعت: "كنا نظن أننا وصلنا بالفعل إلى الحد البيولوجي، نحن ندفع بالفعل إلى أقصى الحدود في علم الأحياء".
ما هو الجينوم؟
تشير التقديرات إلى أن البشر لديهم أكثر من 30 تريليون خلية في أجسامنا.
وأوضحت ليتش أن داخل كل خلية من هذه الخلايا توجد نواة تحتوي على الحمض النووي، وهو بمثابة "كتاب تعليمات يخبر كائنًا حيًا مثلنا كيف يعيش ويبقى على قيد الحياة".
لماذا كل هذا الحمض النووي؟
من الممكن أن يكون هناك جينومات أكبر في مكان ما، لكن ليتش تعتقد أن هذا السرخس يجب أن يكون قريبًا من الحد الأقصى.
Un pequeño y modesto helecho de Nueva Caledonia esconde en su interior algo enorme: el mayor genoma jamás descubierto, que supera en más de ¡50 veces al genoma humano!— Enrique Coperías (@CienciaDelCope) May 31, 2024
🌱La planta (Tmesipteris oblanceolata) contiene la friolera de 160.000 millones de pares de bases, las unidades… pic.twitter.com/bLTGCyn2pO
واعترفت بأن العلماء لا يعرفون ما يفعله معظم الحمض النووي في مثل هذه الجينومات الضخمة.