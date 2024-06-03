https://sarabic.ae/20240603/البرتغال-اصطدام-طائرتين-خلال-عرض-جوي-يودي-بحياة-طيار-ويصيب-آخر-1089459744.html
البرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
البرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرتان ببعضهما البعض بعد ظهر يوم الأحد خلال مشاركتهما في معرض "بيجا" الجوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T12:13+0000
2024-06-03T12:13+0000
2024-06-03T12:13+0000
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و أفادت القوات الجوية البرتغالية، يوم الأحد، باصطدام طائرتين ببعضهما البعض بعد الظهر خلال مشاركتهما في معرض "بيجا" الجوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.وبحسب الموقع الإلكتروني للقوات الجوية، فإن "ياك ستارز" هو فريق للعروض البهلوانية يضم طيارين برتغاليين وإسبان.وأكد المتحدث باسم الجيش البرتغالي وفاة قائد إحدى الطائرتين، وأصيب طيار آخر برتغالي بجروح طفيفة.وأوضح البيان أن الطيار المصاب تلقى إسعافات أولية طارئة قبل "نقله إلى المستشفى".
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نادي الفيديو, البرتغال
البرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
اصطدمت طائرتان ببعضهما البعض بعد ظهر يوم الأحد خلال مشاركتهما في معرض "بيجا" الجوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.
و أفادت القوات الجوية البرتغالية، يوم الأحد، باصطدام طائرتين ببعضهما البعض بعد الظهر خلال مشاركتهما في معرض "بيجا" الجوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.
وجاء في بيان رسمي من السلطات البرتغالية أن الضحية إسباني الجنسية وعضو في فريق "ياك ستارز"، إحدى المجموعات التي كانت تقدم عرضا جويا خلال فعاليات المعرض.
وبحسب الموقع الإلكتروني للقوات الجوية، فإن "ياك ستارز" هو فريق للعروض البهلوانية يضم طيارين برتغاليين وإسبان.
وأكد المتحدث باسم الجيش البرتغالي وفاة قائد إحدى الطائرتين، وأصيب طيار آخر برتغالي بجروح طفيفة.
وأوضح البيان أن الطيار المصاب تلقى إسعافات أولية طارئة قبل "نقله إلى المستشفى".