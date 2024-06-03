https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الروسية-تنشر-تقريرا-يوضح-الانتهاكات-الجسيمة-لحقوق-الإنسان-في-أوكرانيا-1089454043.html

الخارجية الروسية تنشر تقريرا يوضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا

الخارجية الروسية تنشر تقريرا يوضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعدت وزارة الخارجية الروسية تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها كييف في أوكرانيا. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T09:31+0000

2024-06-03T09:31+0000

2024-06-03T09:31+0000

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وقالت الخارجية الروسية في تقرير: "يواصل هذا التقرير جهود الوزارة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في أوكرانيا، وأن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد تدهورت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة".وهناك أدلة كثيرة على ذلك. فعلى سبيل المثال، تم إضفاء الشرعية في أوكرانيا على مواكب المشاعل السنوية التي تقام على شرف المجرم النازي ستيبان بانديرا. ويُحتفل بأعياد ميلاد هذا المتعاون ومجرم آخر هو رومان شوخيفتش كأعياد رسمية.وأشارت الخارجية في تقريرها على موقعها الإلكتروني إلى أن "النهج النازي الذي تتبعه كييف يتحقق بالكامل فيما يتعلق بالسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا. فحتى الآن، تم حظر كل ما هو روسي (اللغة والثقافة والتعليم والمواد المطبوعة ووسائل الإعلام) في ذلك البلد".في مجال التعليم، وصلت عملية الترويس إلى ذروتها:وبحسب الخارجية، فإن "سلطات كييف لا تدعم فقط الهجمات على كنائس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية وتقرها تشريعياً".وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكننا القول في الوقت الحالي إن كييف بتصرفاتها تؤكد فقط عدم استقلاليتها التامة وتكشف عن نفسها كـ "نظام دمية" ينفذ تعليمات القيمين الخارجيين لخلق مشروع معادٍ لروسيا من داخل بلدهم.

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