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الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
سبوتنيك عربي
في سياق اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه، التقى وزير الموارد المائية السوري، حسين مخلوف، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T18:51+0000
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وأكد وزير الموارد المائية السوري، حسين مخلوف، أن العمل جار لإيجاد أفضل صيغة لاستثمار الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية ومنها سد نهر "إدلين" على نهر الكبير الجنوبي، وتنظيم مجراه وتعزيله لتحاشي الفيضانات التي حدثت خلال الموسم الماضي في سهل عكار المشترك، ووضع الحلول الفنية والتعاون لدرء أي مخاطر متعلقة بالتلوث، لافتا إلى وجود برنامج للتخفيف من تلوث المصادر المائية من قبل الطرفين وحسن تدبير وإدارة واستثمار الموارد المائية بشكل أفضل في النهرين.وشدد مخلوف خلال تصريح للصحفيين على "أهمية المتابعة الدورية للاتفاقيات من خلال لجنة مشتركة ولجان فنية بما فيه مصلحة المزارعين والمستفيدين في حوضي نهر العاصي والكبير الجنوبي".بدوره، نوه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، بضرورة توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للمياه المشتركة، من خلال إيجاد سبل للحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع بالإضافة إلى المشاريع المزمع إنشاءها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.حصار سوريا يوجع لبنانودعا الوزير اللبناني إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن جزءا كبيراً مما يعانيه لبنان اليوم هو نتيجة للحصار الجائر المفروض على سوريا.ورداً على سؤال لـ"سبوتنيك" حول الضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية بشأن سوريا ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، أشار الوزير فياض إلى أهمية العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وضرورة عودة روح الشراكة كسابق عهدها بين البلدين، مبيناً أن الأمر يتطلب جهداً وإرادة حقيقية وبالأخص من قبل بلاده.وبين فياض أن الرأي العام اليوم يتجه نحو إيقاف الحرب ونزف الدماء والمجازر تحت عنوان ما يسمى "الربيع العربي"، والذهاب إلى إصلاح الاقتصاد الشامل الذي أثر على جميع البلدان العربية، لافتاً إلى العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والمصالح المستقبلية المشتركة.يذكر أن الوزير اللبناني سيلتقي على هامش الزيارة الرسمية التي ستسمر يومين على التوالي وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، وكذلك وزير الكهرباء، غسان الزامل، للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وكان فياض أعلن قبل أسابيع نيته زيارة دمشق، لمتابعة الملفات المتصلة بالأنهار، ووعد بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرمائية، وتنظيف مجرى النهر الكبير.كما تحدث عن تمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لصالح عكار، سيجري استخدامها في تنظيف مجرى النهر الكبير، وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرمائية في البارد.وتعثر مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا الذي أُعلن عنه في عام 2022، بسبب العقوبات الغربية على دمشق، وخاصة قانون "قيصر" الذي زاد من معاناة الشعب السوري برمته.
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لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا

18:51 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Shams Melhem
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في سياق اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه، التقى وزير الموارد المائية السوري، حسين مخلوف، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، في العاصمة السورية دمشق، بهدف تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات المائية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية.
وأكد وزير الموارد المائية السوري، حسين مخلوف، أن العمل جار لإيجاد أفضل صيغة لاستثمار الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية ومنها سد نهر "إدلين" على نهر الكبير الجنوبي، وتنظيم مجراه وتعزيله لتحاشي الفيضانات التي حدثت خلال الموسم الماضي في سهل عكار المشترك، ووضع الحلول الفنية والتعاون لدرء أي مخاطر متعلقة بالتلوث، لافتا إلى وجود برنامج للتخفيف من تلوث المصادر المائية من قبل الطرفين وحسن تدبير وإدارة واستثمار الموارد المائية بشكل أفضل في النهرين.
وشدد مخلوف خلال تصريح للصحفيين على "أهمية المتابعة الدورية للاتفاقيات من خلال لجنة مشتركة ولجان فنية بما فيه مصلحة المزارعين والمستفيدين في حوضي نهر العاصي والكبير الجنوبي".
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem
بدوره، نوه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، بضرورة توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للمياه المشتركة، من خلال إيجاد سبل للحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع بالإضافة إلى المشاريع المزمع إنشاءها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem

حصار سوريا يوجع لبنان

ودعا الوزير اللبناني إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن جزءا كبيراً مما يعانيه لبنان اليوم هو نتيجة للحصار الجائر المفروض على سوريا.
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem
ورداً على سؤال لـ"سبوتنيك" حول الضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية بشأن سوريا ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان، أشار الوزير فياض إلى أهمية العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وضرورة عودة روح الشراكة كسابق عهدها بين البلدين، مبيناً أن الأمر يتطلب جهداً وإرادة حقيقية وبالأخص من قبل بلاده.
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem
وبين فياض أن الرأي العام اليوم يتجه نحو إيقاف الحرب ونزف الدماء والمجازر تحت عنوان ما يسمى "الربيع العربي"، والذهاب إلى إصلاح الاقتصاد الشامل الذي أثر على جميع البلدان العربية، لافتاً إلى العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والمصالح المستقبلية المشتركة.
يذكر أن الوزير اللبناني سيلتقي على هامش الزيارة الرسمية التي ستسمر يومين على التوالي وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، وكذلك وزير الكهرباء، غسان الزامل، للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem
وكان فياض أعلن قبل أسابيع نيته زيارة دمشق، لمتابعة الملفات المتصلة بالأنهار، ووعد بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرمائية، وتنظيف مجرى النهر الكبير.
© Sputnik . Shams Melhem الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
الوزير فياض من دمشق: معظم معاناة اللبنانيين سببها الحصار الأمريكي على سوريا
© Sputnik . Shams Melhem
كما تحدث عن تمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لصالح عكار، سيجري استخدامها في تنظيف مجرى النهر الكبير، وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرمائية في البارد.
وتعثر مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا الذي أُعلن عنه في عام 2022، بسبب العقوبات الغربية على دمشق، وخاصة قانون "قيصر" الذي زاد من معاناة الشعب السوري برمته.
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