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تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
سبوتنيك عربي
تروي لوحات معرض "الإسلام في روسيا" و"نور الأيقونات المسيحية"، المقام حالياً في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، قصة تاريخ عتيق يجمع بين التراثين المسيحي... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:42+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المعرض بعنوان "الإسلام في روسيا" للمصور الفوتوغرافي، إيلدار يامبيكوف، و"نور الأيقونات المسيحية" من متحف "أندريه روبليف"، أقيم ضمن خطة تعاون بين المركز الثقافي الروسي في دمشق، ودار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية.وقالت المختصة بتاريخ الفن المسيحي في الشرق وسوريا، الدكتورة كاترينا باغينسكايا، لـ"سبوتنيك": وأضافت باغينسكايا أن زوار المتحف سيلاحظون التغيرات التي طرأت على فن رسم الأيقونة في المتحف منذ القرن الثالث عشر ميلادي وحتى يومنا.ونوهت الخبيرة الروسية بأن ثمة تجانس اجتماعي وثقافي بين روسيا وسوريا من حيث التفاعل بين أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية، معبّرةً عن سعادتها بإقامة المعرض في اللاذقية، والذي يرمز إلى عمق العلاقات الروسية السورية وإلى أن شعبي البلدين تجمعهما القيم الإنسانية التي تؤكدها الأديان السماوية.وأعرب عدد من أبناء الجالية الروسية في مدينة اللاذقية لـ"سبوتنيك" عن إعجابهم الشديد بالمعرض الذي يجمع بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، ويحكي عن تاريخ طويل وأصالة عمرها آلاف السنوات، مؤكدين أنها فرصة مناسبة لتعريف الشعب السوري بتاريخ روسيا وحضارتها فنياً ودينياً.ونوهوا بجمال فن رسم الأيقونات التي تحاكي عصوراً غارقة في القدم والأصالة، داعين جميع أبناء محافظة اللاذقية لزيارة المعرض والتمتع بمشاهدة الأيقونات واللوحات التي تجمع بين الإسلام والمسيحية.من جهته، قال مستشار المركز الثقافي الروسي في دمشق، علي الأحمد، في حديث لـ"سبوتنيك":وأشار الأحمد إلى أن المعرض جاء ثمرة اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الثقافي الروسي ومتحف "أندريه روبليف" الذي يعد أشهر متحف في العالم ويضم أكثر من 10000 أيقونة من روائع الأيقونات في روسيا منذ القرن الحادي عشر وحتى القرن العشرين وتم اختيار خمس عشرة أيقونة منها لتشارك في المعرض بحجمها الطبيعي إلى جانب الصور التي تبرز جمال فن العمارة الإسلامية في روسيا من خلال المساجد الكثيرة المنتشرة في عدد من مدن روسيا الاتحادية بوجود 33 مليون مسلم فيها.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم

تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية

13:42 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 14:18 GMT 03.06.2024)
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Sputnik . Shams Melhem
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تروي لوحات معرض "الإسلام في روسيا" و"نور الأيقونات المسيحية"، المقام حالياً في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، قصة تاريخ عتيق يجمع بين التراثين المسيحي والإسلامي في روسيا، واللذين اجتمعا دائماً لبناء حضارة إنسانية تسهم في نهضة الأمة بشعبها الواحد المتلاحم في تاريخه ومستقبله.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المعرض بعنوان "الإسلام في روسيا" للمصور الفوتوغرافي، إيلدار يامبيكوف، و"نور الأيقونات المسيحية" من متحف "أندريه روبليف"، أقيم ضمن خطة تعاون بين المركز الثقافي الروسي في دمشق، ودار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية.
وقالت المختصة بتاريخ الفن المسيحي في الشرق وسوريا، الدكتورة كاترينا باغينسكايا، لـ"سبوتنيك":

يضم المعرض لوحات تروي تاريخ أيقونات روسية من متحف "أندريه روبليف" الذي يضم أكثر من 10000 أيقونة ولوحات من مختلف العصور، وقد تم عرض 15 أيقونة بديعة من بدائع المتحف تمثّل أكثر من مرحلة زمنية منذ القرن الثالث عشر ميلادي حتى يومنا.

© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem
وأضافت باغينسكايا أن زوار المتحف سيلاحظون التغيرات التي طرأت على فن رسم الأيقونة في المتحف منذ القرن الثالث عشر ميلادي وحتى يومنا.
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem
ونوهت الخبيرة الروسية بأن ثمة تجانس اجتماعي وثقافي بين روسيا وسوريا من حيث التفاعل بين أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية، معبّرةً عن سعادتها بإقامة المعرض في اللاذقية، والذي يرمز إلى عمق العلاقات الروسية السورية وإلى أن شعبي البلدين تجمعهما القيم الإنسانية التي تؤكدها الأديان السماوية.
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem
وأعرب عدد من أبناء الجالية الروسية في مدينة اللاذقية لـ"سبوتنيك" عن إعجابهم الشديد بالمعرض الذي يجمع بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، ويحكي عن تاريخ طويل وأصالة عمرها آلاف السنوات، مؤكدين أنها فرصة مناسبة لتعريف الشعب السوري بتاريخ روسيا وحضارتها فنياً ودينياً.
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem
ونوهوا بجمال فن رسم الأيقونات التي تحاكي عصوراً غارقة في القدم والأصالة، داعين جميع أبناء محافظة اللاذقية لزيارة المعرض والتمتع بمشاهدة الأيقونات واللوحات التي تجمع بين الإسلام والمسيحية.
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem
من جهته، قال مستشار المركز الثقافي الروسي في دمشق، علي الأحمد، في حديث لـ"سبوتنيك":
إن المعرض يجمع حالتين متناعمتين ومترابطتين في روسيا كما سوريا، وهما الديانتين المسيحية والإسلامية، مبيناً أن المعرض يضم لوحات "الإسلام في روسيا" للمصور الفوتوغرافي إيلدار يامبيكوف و"نور الأيقونات المسيحية" من متحف أندريه روبليف.
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
© Sputnik . Shams Melhem تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
5/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
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© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
9/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
10/10
© Sputnik . Shams Melhem
تاريخ روسيا المسيحي والإسلامي في معرض توثيقي باللاذقية
وأشار الأحمد إلى أن المعرض جاء ثمرة اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الثقافي الروسي ومتحف "أندريه روبليف" الذي يعد أشهر متحف في العالم ويضم أكثر من 10000 أيقونة من روائع الأيقونات في روسيا منذ القرن الحادي عشر وحتى القرن العشرين وتم اختيار خمس عشرة أيقونة منها لتشارك في المعرض بحجمها الطبيعي إلى جانب الصور التي تبرز جمال فن العمارة الإسلامية في روسيا من خلال المساجد الكثيرة المنتشرة في عدد من مدن روسيا الاتحادية بوجود 33 مليون مسلم فيها.
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