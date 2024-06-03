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https://sarabic.ae/20240603/تبرئة-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-من-تسريب-أسرار-الدولة-1089461474.html
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المحكمة العليا الباكستانية، عامر فاروق، اليوم الاثنين، تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من تهمة الخيانة وتسريب أسرار الدولة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:01+0000
2024-06-03T13:01+0000
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عمران خان
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وقال موقع "ndtv" إنه على الرغم من أن المحكمة العليا الباكستانية أسقطت تهمة الخيانة عن عمران خان، إلا أنه لا يزال في السجن بتهم أخرى.يشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات في فبراير/ شباط، صدر بحق خان ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا ادعى أنها مدبرة لمنع عودته إلى السلطة.وأعلن رئيس المحكمة العليا عامر فاروق القرار الذي اتخذته هيئة من عضوين في المحكمة العليا في إسلام آباد، وأكد سلمان سافدار، محامي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، خبر البراءة.ولا يزال خان مسجونا لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية لأنه تزوج من زوجته بشرى بيبي بعد فترة وجيزة من طلاقها.كما أدين بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، ورغم أنه تم تعليق الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن التهم لا تزال قائمة.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب، وذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
https://sarabic.ae/20240209/عمران-خان-يستخدم-الذكاء-الاصطناعي-من-داخل-سجنه-لإعلان-فوزه-بالانتخابات-العامة-فيديو-1085928649.html
https://sarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, عمران خان

تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة

13:01 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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أعلن رئيس المحكمة العليا الباكستانية، عامر فاروق، اليوم الاثنين، تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من تهمة الخيانة وتسريب أسرار الدولة.
وقال موقع "ndtv" إنه على الرغم من أن المحكمة العليا الباكستانية أسقطت تهمة الخيانة عن عمران خان، إلا أنه لا يزال في السجن بتهم أخرى.
يشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات في فبراير/ شباط، صدر بحق خان ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا ادعى أنها مدبرة لمنع عودته إلى السلطة.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
عمران خان يستخدم "الذكاء الاصطناعي" من داخل سجنه لإعلان فوزه بالانتخابات العامة... فيديو
9 فبراير, 21:27 GMT
وأعلن رئيس المحكمة العليا عامر فاروق القرار الذي اتخذته هيئة من عضوين في المحكمة العليا في إسلام آباد، وأكد سلمان سافدار، محامي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، خبر البراءة.
ولا يزال خان مسجونا لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية لأنه تزوج من زوجته بشرى بيبي بعد فترة وجيزة من طلاقها.
كما أدين بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، ورغم أنه تم تعليق الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن التهم لا تزال قائمة.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
3 فبراير, 12:28 GMT
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب، وذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.
وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
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