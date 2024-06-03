https://sarabic.ae/20240603/تبرئة-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-من-تسريب-أسرار-الدولة-1089461474.html

تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة

تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس المحكمة العليا الباكستانية، عامر فاروق، اليوم الاثنين، تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من تهمة الخيانة وتسريب أسرار الدولة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T13:01+0000

2024-06-03T13:01+0000

2024-06-03T13:01+0000

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عمران خان

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وقال موقع "ndtv" إنه على الرغم من أن المحكمة العليا الباكستانية أسقطت تهمة الخيانة عن عمران خان، إلا أنه لا يزال في السجن بتهم أخرى.يشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات في فبراير/ شباط، صدر بحق خان ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا ادعى أنها مدبرة لمنع عودته إلى السلطة.وأعلن رئيس المحكمة العليا عامر فاروق القرار الذي اتخذته هيئة من عضوين في المحكمة العليا في إسلام آباد، وأكد سلمان سافدار، محامي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، خبر البراءة.ولا يزال خان مسجونا لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية لأنه تزوج من زوجته بشرى بيبي بعد فترة وجيزة من طلاقها.كما أدين بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، ورغم أنه تم تعليق الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن التهم لا تزال قائمة.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب، وذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.

https://sarabic.ae/20240209/عمران-خان-يستخدم-الذكاء-الاصطناعي-من-داخل-سجنه-لإعلان-فوزه-بالانتخابات-العامة-فيديو-1085928649.html

https://sarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html

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