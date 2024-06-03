https://sarabic.ae/20240603/تونس-اشتباكات-بين-الأمن-والجمهور-وقنابل-غاز-في-ديربي-الفوضى--1089450386.html

تونس... اشتباكات بين الأمن والجمهور وقنابل غاز في "ديربي الفوضى"

تونس... اشتباكات بين الأمن والجمهور وقنابل غاز في "ديربي الفوضى"

سبوتنيك عربي

فاز نادي الترجي التونسي على الأفريقي، في قمة الدوري التونسي لكرة القدم، أمس الأحد، بنتيجة (2-1)، لكنها فرحة لم تكتمل بسبب أحداث الشغب التي تخللت المباراة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T06:28+0000

2024-06-03T06:28+0000

2024-06-03T06:28+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/03/1089450229_0:29:1192:700_1920x0_80_0_0_7c9c8ad8daee85cde600d9530a4f3d98.jpg

وشهدت المباراة اشتباكات بين قوات الأمن والجماهير الحاضرة للمباراة، التي أقيمت على أرضية ملعب حمادي العقربي في رادس، ما جعل وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية تصفها بأنها "ديربي الفوضى العارمة". وأضافت الوكالة أنه "مع حلول الدقيقة 86 من المباراة، أوقف حكم المباراة العراقي الجنسية، أحمد كاظم، اللقاء الكروي، بعد وقوع اشتباكات في المدرجات بين الجمهور وقوات الأمن، واستخدام الأخيرة الغاز المسيل للدموع"، لكن استأنف الحكم المباراة بعد هدوء التوترات، وخروج أغلب الجماهير من المدرجات.في المقابل، تقدم نادي الترجي التونسي بشكوى عقب الأحداث التي شهدتها المباراة، وأشار إلى أن "حكم اللقاء لم يطبّق اللائحة، التي تنص على "في حال توقّف المباراة لفترة تتجاوز 5 دقائق جراء أحداث يتسبب فيها الفريق المنافس، يتم إيقاف المباراة بشكل نهائي، واعتبار الفريق المتسبب في الأحدث منهزما"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.ويفوز نادي الترجي على الأفريقي، أمس الأحد، أصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري التونسي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار