تونس... اشتباكات بين الأمن والجمهور وقنابل غاز في "ديربي الفوضى"
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIجماهير نادي الترجي التونسي
جماهير نادي الترجي التونسي
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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فاز نادي الترجي التونسي على الأفريقي، في قمة الدوري التونسي لكرة القدم، أمس الأحد، بنتيجة (2-1)، لكنها فرحة لم تكتمل بسبب أحداث الشغب التي تخللت المباراة.
وشهدت المباراة اشتباكات بين قوات الأمن والجماهير الحاضرة للمباراة، التي أقيمت على أرضية ملعب حمادي العقربي في رادس، ما جعل وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية تصفها بأنها "ديربي الفوضى العارمة".
وأضافت الوكالة أنه "مع حلول الدقيقة 86 من المباراة، أوقف حكم المباراة العراقي الجنسية، أحمد كاظم، اللقاء الكروي، بعد وقوع اشتباكات في المدرجات بين الجمهور وقوات الأمن، واستخدام الأخيرة الغاز المسيل للدموع"، لكن استأنف الحكم المباراة بعد هدوء التوترات، وخروج أغلب الجماهير من المدرجات.
امس كان ديربي تونس بين الترجي والافريقي— FawaZ (@fawaz_9_6) June 3, 2024
الترجي صاحب المركز الاول في مجموعة التتويج الي فيها 6 اندية
والافريقي صاحب المركز الاخير
شوفو الجنون الي سواه جمهور الافريقي لدرجة ان حكم المباراة العراقي اضطر يوقف المباراة وصارت اشتباكات بين الجمهور ورجال الامن
والمعلق يقول احتفالات😂 pic.twitter.com/dJ78kEnQmC
في المقابل، تقدم نادي الترجي التونسي بشكوى عقب الأحداث التي شهدتها المباراة، وأشار إلى أن "حكم اللقاء لم يطبّق اللائحة، التي تنص على "في حال توقّف المباراة لفترة تتجاوز 5 دقائق جراء أحداث يتسبب فيها الفريق المنافس، يتم إيقاف المباراة بشكل نهائي، واعتبار الفريق المتسبب في الأحدث منهزما"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
احداث صعبه اوي في الديربي بين الترجي والافريقي— Hommos Amgad (@Hommos_TooRusso) June 2, 2024
ربنا يسترها على كل الناس في الملعب وميكونش فيه حاجه كبيرة وكله يرجع بيته ل اهله سليم
pic.twitter.com/3rVq9PPgc0
وأكد مدرب فريق الترجي التونسي، البرتغالي ميغيل كاردوزو، أن "هذه حرب وليست كرة قدم"، مؤكدا في مؤتمر صحغي أنه "لم ير هذه الأحداث حتى في أوكرانيا، ولا أحد سيكون سعيدا بهذه المشاهد والأمثلة السيئة التي ظهرت أمام العالم"، ودعا "للتحرك قبل وقوع كوارث"، بحسب قوله.
ويفوز نادي الترجي على الأفريقي، أمس الأحد، أصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري التونسي.