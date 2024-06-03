https://sarabic.ae/20240603/سياسي-أمريكي-جنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ينتقلون-بشكل-جماعي-إلى-جانب-الجيش-الروسي--1089454741.html

سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي

سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي

سبوتنيك عربي

صرح الباحث السياسي الأمريكي جيلبرت دوكتورو، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يتجهون بشكل جماعي إلى جانب روسيا، حيث تم إرسالهم قسراً إلى الجبهة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T09:49+0000

2024-06-03T09:49+0000

2024-06-03T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال دوكتورو على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "أولئك الذين يفرون الآن من الخدمة العسكرية أُجبروا على الخدمة، لقد تم اختطافهم من الشوارع على الرغم من الاحتجاجات وإرسالهم إلى الجيش رغماً عنهم".وأضاف: "لذلك، فمن المنطقي تماما أنه عندما يتلقون إشارة من القوات الروسية ”تعالوا إلينا“، فإنهم يفعلون ذلك ويأتون إلى جانبهم".لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديووكانت قناة NBC التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن نقص الأفراد المعبئين في القوات المسلحة الأوكرانية قد يحسم مصير كييف في الصراع حتى بمساعدة الغرب.قال محام يعيش في كييف، إنه يشعر بالذعر عند رؤية أشخاص يرتدون الزي العسكري ويخشى أن يتم إغلاق هاتفه.قال أحد الذين غادروا إلى البرتغال، إنه كان خائفًا من التعبئة، لكنه في الوقت نفسه يعرف من قصص أصدقائه أن الوضع مع نقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا صعب للغاية. ويشار إلى أن جميع الرجال لم يذكروا أسماءهم الكاملة خوفا من العثور عليهم بعد المقابلة.خبير بريطاني: سيرسكي غاضب من استسلام جنود أوكرانيين أدى إلى حل لواء بأكمله

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