https://sarabic.ae/20240603/سياسي-أمريكي-جنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ينتقلون-بشكل-جماعي-إلى-جانب-الجيش-الروسي--1089454741.html
سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي
سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح الباحث السياسي الأمريكي جيلبرت دوكتورو، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يتجهون بشكل جماعي إلى جانب روسيا، حيث تم إرسالهم قسراً إلى الجبهة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T09:49+0000
2024-06-03T09:49+0000
2024-06-03T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال دوكتورو على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "أولئك الذين يفرون الآن من الخدمة العسكرية أُجبروا على الخدمة، لقد تم اختطافهم من الشوارع على الرغم من الاحتجاجات وإرسالهم إلى الجيش رغماً عنهم".وأضاف: "لذلك، فمن المنطقي تماما أنه عندما يتلقون إشارة من القوات الروسية ”تعالوا إلينا“، فإنهم يفعلون ذلك ويأتون إلى جانبهم".لحظة استسلام جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على مقرهم في زابوروجيه... فيديووكانت قناة NBC التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن نقص الأفراد المعبئين في القوات المسلحة الأوكرانية قد يحسم مصير كييف في الصراع حتى بمساعدة الغرب.قال محام يعيش في كييف، إنه يشعر بالذعر عند رؤية أشخاص يرتدون الزي العسكري ويخشى أن يتم إغلاق هاتفه.قال أحد الذين غادروا إلى البرتغال، إنه كان خائفًا من التعبئة، لكنه في الوقت نفسه يعرف من قصص أصدقائه أن الوضع مع نقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا صعب للغاية. ويشار إلى أن جميع الرجال لم يذكروا أسماءهم الكاملة خوفا من العثور عليهم بعد المقابلة.خبير بريطاني: سيرسكي غاضب من استسلام جنود أوكرانيين أدى إلى حل لواء بأكمله
https://sarabic.ae/20240504/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانيين-1088528613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي
صرح الباحث السياسي الأمريكي جيلبرت دوكتورو، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يتجهون بشكل جماعي إلى جانب روسيا، حيث تم إرسالهم قسراً إلى الجبهة.
وقال دوكتورو على قناة "Judgeing Freedom" على "يوتيوب": "أولئك الذين يفرون الآن من الخدمة العسكرية أُجبروا على الخدمة، لقد تم اختطافهم من الشوارع على الرغم من الاحتجاجات وإرسالهم إلى الجيش رغماً عنهم".
وأضاف: "لذلك، فمن المنطقي تماما أنه عندما يتلقون إشارة من القوات الروسية ”تعالوا إلينا“، فإنهم يفعلون ذلك ويأتون إلى جانبهم".
وأوضح أن الخسائر اليومية للقوات المسلحة الأوكرانية تصل الآن إلى 1700 شخص يوميًا. وخلص إلى أنه من المخيف أن نتخيل كيف سينتهي الأمر في نهاية المطاف بالنسبة لأوكرانيا إذا لم يبدأ بعد هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الروسي.
وكانت قناة NBC التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن نقص الأفراد المعبئين في القوات المسلحة الأوكرانية قد يحسم مصير كييف في الصراع حتى بمساعدة الغرب.
قال محام يعيش في كييف، إنه يشعر بالذعر عند رؤية أشخاص يرتدون الزي العسكري ويخشى أن يتم إغلاق هاتفه.
قال أحد الذين غادروا إلى البرتغال، إنه كان خائفًا من التعبئة، لكنه في الوقت نفسه يعرف من قصص أصدقائه أن الوضع مع نقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا صعب للغاية. ويشار إلى أن جميع الرجال لم يذكروا أسماءهم الكاملة خوفا من العثور عليهم بعد المقابلة.