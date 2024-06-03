https://sarabic.ae/20240603/كرامة-الوطن-أهم-من-أي-ميدالية-سباح-عراقي-ينسحب-من-نهائي-بطولة-العالم-لرفضه-مواجهة-إسرائيلي-1089456239.html

"كرامة الوطن أهم من أي ميدالية".. سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي

"كرامة الوطن أهم من أي ميدالية".. سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي

سبوتنيك عربي

قرر سباح بارالمبي عراقي الجنسية، اليوم الاثنين، الانسحاب من السباق النهائي لمعظم التصفيات في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، المقامة في ألمانيا حاليا، بعد أن... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T10:27+0000

2024-06-03T10:27+0000

2024-06-03T10:27+0000

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وأعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن "مقاطعته تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مبينا أن كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، وقراره كان واضحا وصريحا، ولن يتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين.من ناحيته، قال الأمين العام المساعد، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي، هاشم فرز، إن" قرار البطل محمد علاء عاشور جاء تأكيدا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للكيان الصهيوني".وأضاف موضحا أن "الواقعة شهدت ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، وأكدوا أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة، وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".

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