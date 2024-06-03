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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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"كرامة الوطن أهم من أي ميدالية".. سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي
"كرامة الوطن أهم من أي ميدالية".. سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي
سبوتنيك عربي
قرر سباح بارالمبي عراقي الجنسية، اليوم الاثنين، الانسحاب من السباق النهائي لمعظم التصفيات في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، المقامة في ألمانيا حاليا، بعد أن... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T10:27+0000
2024-06-03T10:27+0000
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وأعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن "مقاطعته تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع مبينا أن كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، وقراره كان واضحا وصريحا، ولن يتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين.من ناحيته، قال الأمين العام المساعد، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي، هاشم فرز، إن" قرار البطل محمد علاء عاشور جاء تأكيدا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للكيان الصهيوني".وأضاف موضحا أن "الواقعة شهدت ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، وأكدوا أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة، وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منوعات

"كرامة الوطن أهم من أي ميدالية".. سباح عراقي ينسحب من نهائي بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي

10:27 GMT 03.06.2024
© Sputnik . Vladimir Ostapkovitch / الانتقال إلى بنك الصورسباحة
سباحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
سباحة
© Sputnik . Vladimir Ostapkovitch
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تابعنا عبر
قرر سباح بارالمبي عراقي الجنسية، اليوم الاثنين، الانسحاب من السباق النهائي لمعظم التصفيات في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، المقامة في ألمانيا حاليا، بعد أن وجد نفسه في مواجهة مع سباح إٍسرائيلي.
وأعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن "مقاطعته تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع مبينا أن كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، وقراره كان واضحا وصريحا، ولن يتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين.
من ناحيته، قال الأمين العام المساعد، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي، هاشم فرز، إن" قرار البطل محمد علاء عاشور جاء تأكيدا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للكيان الصهيوني".
وأضاف موضحا أن "الواقعة شهدت ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، وأكدوا أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة، وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".
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