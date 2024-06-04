https://sarabic.ae/20240604/الأمم-المتحدة-تندد-بمقتل-أعداد-هائلة-من-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1089501462.html
الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد هائلة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد هائلة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، دعم المنظمة الأممية، لأي مقترح يؤدي إلى إنهاء المأساة في قطاع غزة، بما في ذلك مقترحات الرئيس... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T10:53+0000
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وقال تورك، في بيان له، إنه "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية"، منددا بقتل أكثر من 500 شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أن "التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا"، داعيا للمساءلة العاجلة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240604/أبو-الغيط-يدعو-إلى-التعامل-الإيجابي-مع-جهود-ومقترحات-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1089498704.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد هائلة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
10:53 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 04.06.2024)
أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، دعم المنظمة الأممية، لأي مقترح يؤدي إلى إنهاء المأساة في قطاع غزة، بما في ذلك مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال تورك، في بيان له
، إنه "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية"، منددا بقتل أكثر من 500 شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أن "التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا"، داعيا للمساءلة العاجلة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.