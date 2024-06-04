https://sarabic.ae/20240604/بايدن-أدعم-حل-الدولتين-وهذا-هو-خلافي-الأكبر-مع-نتنياهو-1089508335.html

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المنطقي أن يستنتج الناس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة لمصلحته السياسية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T13:30+0000

2024-06-04T13:30+0000

2024-06-04T13:30+0000

طوفان الأقصى

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg

وأضاف بايدن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أجريت في 28 مايو/ أيار الماضي ونشرت يوم الثلاثاء: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".وأشار بايدن إلى أنه قبل بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نتنياهو يواجه انتقادات بسبب دفعه لإصلاحات قضائية.وتابع: "في حين قال نتنياهو إن احتلال غزة ليس هو الحل، فإنه لم يقترح رؤية بديلة لليوم التالي للحرب".وعن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، قال بايدن إنه "من غير المؤكد" ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب في غزة.وانتقد طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، قائلا إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة على إسرائيل أو غزة.كما لفت بايدن إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل تستخدم عمدا تجويع المدنيين كوسيلة للحرب، لكن الإسرائيليين "ارتكبوا سلوكا غير لائقا".

https://sarabic.ae/20240602/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يريد-تحمل-مسؤولية-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة--1089437032.html

https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار