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القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
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https://sarabic.ae/20240604/طبيب-الولادة-تقلل-خطر-إصابة-النساء-بأحد-أكثر-أمراض-السرطان-شيوعا-1089496478.html
طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا
طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا
سبوتنيك عربي
أفاد الدكتور ألكسندر بتروفسكي رئيس قسم الأورام وسرطان الثدي في مركز بلوخين، أن خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي أنجبن أقل بنسبة 30 % من النساء اللاتي... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T09:14+0000
2024-06-04T09:14+0000
مجتمع
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وقال بتروفسكي: "يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي خلال عمر المرأة إلى 15%، ويقل بين النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي لديهن طفل واحد، بنسبة 13 % مقارنة بالنساء اللاتي ليس لديهن أطفال. أما لدى النساء اللاتي أنجبن 2 و3 أطفال فينخفض هذا الخطر بنسبة 19 و29 % على التوالي".ووفقا له، فإن كل ولادة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7% والرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرا بنسبة 4.5%، ويرتبط هذا التأثير الإيجابي بالتغيرات التي تحصل في مستوى الهرمونات.تغيير سن بدء إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى المرأةوأوضح: "النساء اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سن 25 عاما ينخفض خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 35 % بعد انقطاع الطمث مقارنة بالنساء اللاتي لم ينجبن"."أكتوبر الوردي"...مريضات سرطان الثدي في لبنان بين فقدان الأدوية وارتفاع تكاليف العلاجتوصي العديد من المجموعات الطبية الأخرى بالفعل بإجراء فحوصات سنوية قبل سن الخمسين، بما في ذلك جمعية السرطان الأمريكية والكلية الأمريكية للأشعة، التي توصي بإجراء فحوصات سنوية تبدأ في سن الأربعين.
https://sarabic.ae/20240603/أطباء-يكتشفون-دواء-قادرا-على-إذابة-سرطان-الأمعاء-1089451810.html
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علوم, السرطان, الصحة
علوم, السرطان, الصحة

طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا

09:14 GMT 04.06.2024
© Photo / unsplash/Zachery Perryيد طفل رضيع بين يدي والده
يد طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Photo / unsplash/Zachery Perry
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أفاد الدكتور ألكسندر بتروفسكي رئيس قسم الأورام وسرطان الثدي في مركز بلوخين، أن خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء اللاتي أنجبن أقل بنسبة 30 % من النساء اللاتي لم ينجبن.
وقال بتروفسكي: "يصل خطر الإصابة بسرطان الثدي خلال عمر المرأة إلى 15%، ويقل بين النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي لديهن طفل واحد، بنسبة 13 % مقارنة بالنساء اللاتي ليس لديهن أطفال. أما لدى النساء اللاتي أنجبن 2 و3 أطفال فينخفض هذا الخطر بنسبة 19 و29 % على التوالي".

وللحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ينصح الطبيب بإنجاب الطفل الأول قبل سن 25 عامًا وعدم التخلي عن الرضاعة الطبيعية.

ووفقا له، فإن كل ولادة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7% والرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرا بنسبة 4.5%، ويرتبط هذا التأثير الإيجابي بالتغيرات التي تحصل في مستوى الهرمونات.
تغيير سن بدء إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى المرأة

وأوضح الطبيب أن النساء اللاتي يلدن طفلاً واحدا في عمر 30-34 عاما يتعرضن لنفس المخاطر مثل النساء اللاتي لم ينجبن.

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وأوضح: "النساء اللاتي أنجبن قبل بلوغهن سن 25 عاما ينخفض خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 35 % بعد انقطاع الطمث مقارنة بالنساء اللاتي لم ينجبن".

وتابع بتروفسكي: "وإذا أنجبن أول طفل في عمر 25 - 29 عاما، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11 % مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن قبل سن العشرين. وإذا حدثت الولادة الأولى بعد سن الثلاثين، فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد بنسبة 24%، وهذا أمر مثير للقلق".

"أكتوبر الوردي"...مريضات سرطان الثدي في لبنان بين فقدان الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج
توصي العديد من المجموعات الطبية الأخرى بالفعل بإجراء فحوصات سنوية قبل سن الخمسين، بما في ذلك جمعية السرطان الأمريكية والكلية الأمريكية للأشعة، التي توصي بإجراء فحوصات سنوية تبدأ في سن الأربعين.
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