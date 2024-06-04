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فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم
فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنما تمتد لسنوات طويلة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T05:49+0000
2024-06-04T05:49+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة الصينية بكين، التي وصلها يوم الاثنين في زيارة رسمية، التقى خلالها بنظيره الصيني وينغ يي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد فيدان أنه لم يعد هناك منطقة آمنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من كارثة إنسانية على مرأى من العالم.ولفت فيدان إلى أن تركيا تواصل جهودها لتأمين وقف فوري لإطلاق النار، والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين أنقرة وبكين حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مما خلف أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ذات الوقت الذي تحاصر فيه جميع المعابر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وخاصة الغذاء والأدوية، ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.
https://sarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html
https://sarabic.ae/20240229/تركيا-تتهم-إسرائيل-بـجريمة-ضد-الإنسانية-بعد-كارثة-النابلسي-في-غزة-1086538529.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم

فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم

05:49 GMT 04.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنما تمتد لسنوات طويلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة الصينية بكين، التي وصلها يوم الاثنين في زيارة رسمية، التقى خلالها بنظيره الصيني وينغ يي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
مصر وتركيا تؤكدان التنسيق معا لوقف الحرب في قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين
20 أبريل, 09:59 GMT
وأوضح فيدان أن قطاع غزة، الذي كان يطلق عليه "أكبر سجن مفتوح في العالم" تحول إلى ما يمكن وصفه بـ"أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأكد فيدان أنه لم يعد هناك منطقة آمنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من كارثة إنسانية على مرأى من العالم.
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
تركيا تتهم إسرائيل بـ"جريمة ضد الإنسانية" بعد "كارثة النابلسي" في غزة
29 فبراير, 21:27 GMT
ولفت فيدان إلى أن تركيا تواصل جهودها لتأمين وقف فوري لإطلاق النار، والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين أنقرة وبكين حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مما خلف أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ذات الوقت الذي تحاصر فيه جميع المعابر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وخاصة الغذاء والأدوية، ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.
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