https://sarabic.ae/20240604/فيدان-حرب-إسرائيل-حولت-غزة-إلى-أكبر-مقبرة-مفتوحة-في-العالم-1089489547.html

فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم

فيدان: حرب إسرائيل حولت غزة إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" في العالم

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنما تمتد لسنوات طويلة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T05:49+0000

2024-06-04T05:49+0000

2024-06-04T05:49+0000

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جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة الصينية بكين، التي وصلها يوم الاثنين في زيارة رسمية، التقى خلالها بنظيره الصيني وينغ يي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد فيدان أنه لم يعد هناك منطقة آمنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من كارثة إنسانية على مرأى من العالم.ولفت فيدان إلى أن تركيا تواصل جهودها لتأمين وقف فوري لإطلاق النار، والمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين أنقرة وبكين حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، مما خلف أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ذات الوقت الذي تحاصر فيه جميع المعابر وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وخاصة الغذاء والأدوية، ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم