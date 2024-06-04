https://sarabic.ae/20240604/لماذا-تستبدل-الكويت-أسماء-الشوارع-بأرقام-1089490876.html
لماذا قررت الكويت تغيير أسماء الشوارع إلى أرقام؟
لماذا قررت الكويت تغيير أسماء الشوارع إلى أرقام؟
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن البلاد بدأت تطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع، ضمن سلسلة إجراءات وصفتها بأنها تواكب التطورات العصرية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T07:16+0000
2024-06-04T07:16+0000
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وبدأت وزارة الأشغال الكويتية تبديل أسماء الطرق والشوارع والميادين التي تحمل أسماء أشخاص، إلى أرقام، حسبما ذكرت صحيفة "المجلس" على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء.وبحسب الصحيفة، فإن الشوارع المستثناة من هذه الخطة هي التي تحمل أسماء ملوك أو أمراء أو رؤوساء دول أو سلاطين.وفيما يتعلق بأسماء الشوارع التي تحمل أسماء دول أو عواصم، فإن التعامل معها يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول.ولفتت الصحيفة إلى أن توجه الحكومة الكويتية يهدف إلى تسهيل حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية "جي بي إس"، وخاصة للأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية.
https://sarabic.ae/20240602/الكويت-صباح-خالد-الحمد-المبارك-الصباح-وليا-للعهد-1089428187.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
لماذا قررت الكويت تغيير أسماء الشوارع إلى أرقام؟
أشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن البلاد بدأت تطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع، ضمن سلسلة إجراءات وصفتها بأنها تواكب التطورات العصرية.
وبدأت وزارة الأشغال الكويتية تبديل أسماء الطرق والشوارع والميادين التي تحمل أسماء أشخاص، إلى أرقام، حسبما ذكرت صحيفة "المجلس" على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، فإن الشوارع المستثناة من هذه الخطة هي التي تحمل أسماء ملوك أو أمراء أو رؤوساء دول أو سلاطين.
وفيما يتعلق بأسماء الشوارع التي تحمل أسماء دول أو عواصم، فإن التعامل معها يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول.
ولفتت الصحيفة إلى أن توجه الحكومة الكويتية يهدف إلى تسهيل حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية "جي بي إس"، وخاصة للأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية.