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https://sarabic.ae/20240604/ما-هي-الطلقات-التي-تستخدمها-بنادق-القنص-الروسية-أو-إس-في---96-1089503960.html
ما الطلقات المستخدمة في بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"؟
ما الطلقات المستخدمة في بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"؟
سبوتنيك عربي
تمثل بنادق القنص أحد أخطر الأسلحة التي تستخدمها القوات الخاصة في الحروب، لأنها تمكن جنديا واحدا من استهداف مواقع العدو وإرباك حساباته الميدانية دون أن يتمكن من... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T12:29+0000
2024-06-04T12:29+0000
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وتطور روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القنص الخارقة، ومنها البندقية "أو إس في-96"، التي تستخدم طلقات تم تطويرها لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الطلقات الخاصة ببنادق "أو إس في-96" مصممة لاختراق المدرعات الخفيفة والسترات الواقية التي يرتديها الجنود من مدى يزيد على ألف متر، بينما يزيد المدى المؤثر لها إلى نحو الضعف عندما يتم استخدامها لاستهداف الجنود في مواقع مفتوحة.المواصفات الفنيةقدرات "أو إس في-96"تستخدم "أو إس في-96" مخزنا يتسع لـ5 طلقات بنظام تعمير ذاتي ونظام إطلاق فردي، وهو ما يساعد القناص في أداء مهامه بكفاءة خلال بيئات القتال المتشابكة.ويصل وزن البندقية إلى 13 كيلوغراما من دون مخزن الطلقات ونظام التصويب، ويصل طولها في وضع إطلاق النار إلى 174.6 سم.
https://sarabic.ae/20231017/دي-إكس-إل---5-بندقية-قنص-روسية-خارقة-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-النارية-1082117342.html
https://sarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

ما الطلقات المستخدمة في بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"؟

12:29 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Moteryبندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
تمثل بنادق القنص أحد أخطر الأسلحة التي تستخدمها القوات الخاصة في الحروب، لأنها تمكن جنديا واحدا من استهداف مواقع العدو وإرباك حساباته الميدانية دون أن يتمكن من رصد موقعه بسهولة.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القنص الخارقة، ومنها البندقية "أو إس في-96"، التي تستخدم طلقات تم تطويرها لهذا الغرض، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية قنص روسية طراز لابيف دي إكس إل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات النارية
17 أكتوبر 2023, 16:54 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطلقات الخاصة ببنادق "أو إس في-96" مصممة لاختراق المدرعات الخفيفة والسترات الواقية التي يرتديها الجنود من مدى يزيد على ألف متر، بينما يزيد المدى المؤثر لها إلى نحو الضعف عندما يتم استخدامها لاستهداف الجنود في مواقع مفتوحة.

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (12.7 * 107 ملم).
وزن الطلقة: 155 غراما.
وزن الرصاص فقط: 47.4 غرام.
سرعة الطلقة عند فوهة البندقية: 740 مترا في الثانية.
المدى ضد أهداف غير محمية: 1800 متر.
المدى ضد مدرعات خفيفة أو جنود يرتدون سترة واقية من الرصاص: 1200 متر.
استخدام بندقية قنص روسية خلال تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
8 ديسمبر 2022, 08:35 GMT

قدرات "أو إس في-96"

تستخدم "أو إس في-96" مخزنا يتسع لـ5 طلقات بنظام تعمير ذاتي ونظام إطلاق فردي، وهو ما يساعد القناص في أداء مهامه بكفاءة خلال بيئات القتال المتشابكة.
ويصل وزن البندقية إلى 13 كيلوغراما من دون مخزن الطلقات ونظام التصويب، ويصل طولها في وضع إطلاق النار إلى 174.6 سم.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
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