سحر بحيرات التبت الجميلة في صور

© AP Photo / Mark Schiefelbein
رجل تبتي يقف في مكان قريب بينما يلتقط سائح صورًا لطفل على ثور أبيض
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
رجل تبتي يقف في مكان قريب بينما يلتقط سائح صورًا لطفل على ثور أبيض
© AP Photo / Eugene Hoshikoبحيرة يامدروك تسو في التبت
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© AP Photo / Eugene Hoshiko
بحيرة يامدروك تسو في التبت
بحيرة ماناساروفار في التبت
© Photo / Public domain/NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Teamبحيرة داجزي في التبت
بحيرة داجزي في التبت
© AFP 2023 / Peter Parks
نقل السياح الصينيين من جزيرة في بحيرة باسونجكو في منطقة نينغتشي جنوب شرقي التبت
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© AFP 2023 / Peter Parks
نقل السياح الصينيين من جزيرة في بحيرة باسونجكو في منطقة نينغتشي جنوب شرقي التبت
© AFP 2023 / STRبحيرة يامزبوغ يومكو في التبت
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© AFP 2023 / STR
بحيرة يامزبوغ يومكو في التبت
© Photo / Unsplash/Alex Poonالشمس تشرق فوق بحيرة جبلية.
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© Photo / Unsplash/Alex Poon
الشمس تشرق فوق بحيرة جبلية.
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بحيرة نامتسو في التبت
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بحيرة سيلينج في التبت
© AP Photo / Elizabeth Dalzielبحيرة نامتسو في التبت
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© AP Photo / Elizabeth Dalziel
بحيرة نامتسو في التبت
© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguangبحيرة نام كو في التبت
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© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguang
بحيرة نام كو في التبت