سحر بحيرات التبت الجميلة في صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240604/1089504637.html
سحر بحيرات التبت الجميلة في صور
سحر بحيرات التبت الجميلة في صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا رائعة لبحيرات التبت الجميلة، حيث التقطت عدسات الكاميرات مشاهد للبحيرات مثيرة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T13:09+0000
2024-06-04T13:09+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089504807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2ef72e7c984ff7ce36b6369722b50d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089504807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f70e27cc8fc28b74b36d3c93c5b9883c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

سحر بحيرات التبت الجميلة في صور

13:09 GMT 04.06.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا رائعة لبحيرات التبت الجميلة، حيث التقطت عدسات الكاميرات مشاهد للبحيرات مثيرة.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

رجل تبتي يقف في مكان قريب بينما يلتقط سائح صورًا لطفل على ثور أبيض

رجل تبتي يقف في مكان قريب بينما يلتقط سائح صورًا لطفل على ثور أبيض - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

رجل تبتي يقف في مكان قريب بينما يلتقط سائح صورًا لطفل على ثور أبيض

© AP Photo / Eugene Hoshikoبحيرة يامدروك تسو في التبت
بحيرة يامدروك تسو في التبت - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko
بحيرة يامدروك تسو في التبت
CC BY-SA 4.0 / Jean-Marie Hullot / GossulGompaManasarovar (cropped image)بحيرة ماناساروفار في التبت
بحيرة ماناساروفار في التبت - سبوتنيك عربي
3/11
CC BY-SA 4.0 / Jean-Marie Hullot / GossulGompaManasarovar (cropped image)
بحيرة ماناساروفار في التبت
© Photo / Public domain/NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Teamبحيرة داجزي في التبت
بحيرة داجزي في التبت - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / Public domain/NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team
بحيرة داجزي في التبت
© AFP 2023 / Peter Parks

نقل السياح الصينيين من جزيرة في بحيرة باسونجكو في منطقة نينغتشي جنوب شرقي التبت

نقل السياح الصينيين من جزيرة في بحيرة باسونجكو في منطقة نينغتشي جنوب شرقي التبت - سبوتنيك عربي
5/11
© AFP 2023 / Peter Parks

نقل السياح الصينيين من جزيرة في بحيرة باسونجكو في منطقة نينغتشي جنوب شرقي التبت

© AFP 2023 / STRبحيرة يامزبوغ يومكو في التبت
بحيرة يامزبوغ يومكو في التبت - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2023 / STR
بحيرة يامزبوغ يومكو في التبت
© Photo / Unsplash/Alex Poonالشمس تشرق فوق بحيرة جبلية.
شروق الشمس فوق بحيرة في التبت - سبوتنيك عربي
7/11
© Photo / Unsplash/Alex Poon
الشمس تشرق فوق بحيرة جبلية.
CC BY-SA 4.0 / 金辰 / Namtso Lake (cropped image)بحيرة نامتسو في التبت
بحيرة نامتسو في التبت - سبوتنيك عربي
8/11
CC BY-SA 4.0 / 金辰 / Namtso Lake (cropped image)
بحيرة نامتسو في التبت
© Photo / NASA/JSC Earth Science & Remote Sensing Unitبحيرة سيلينج في التبت
بحيرة سيلينج في التبت - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / NASA/JSC Earth Science & Remote Sensing Unit
بحيرة سيلينج في التبت
© AP Photo / Elizabeth Dalzielبحيرة نامتسو في التبت
بحيرة نامتسو في التبت - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
بحيرة نامتسو في التبت
© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguangبحيرة نام كو في التبت
بحيرة نام كو في التبت - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguang
بحيرة نام كو في التبت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"12:50 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومةأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала