https://sarabic.ae/20240605/إعلام-ضابط-بريطاني-سابق-محتجز-في-الإمارات-منذ-7-أشهر-بتهمة-التجسس-1089522532.html
إعلام: ضابط بريطاني سابق محتجز في الإمارات منذ 7 أشهر بتهمة التجسس
إعلام: ضابط بريطاني سابق محتجز في الإمارات منذ 7 أشهر بتهمة التجسس
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية بأن مات كروتشر، الضابط السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي حارب في العراق وأفغانستان، محتجز في الإمارات العربية المتحدة منذ 7... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T06:20+0000
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وكتبت الصحيفة: "ضابط مشاة البحرية الحائز على أوسمة والذي خدم في العراق وأفغانستان، محتجز في دبي لمدة سبعة أشهر بتهم التجسس".ووفقا للصحيفة، فإنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم اعتقاله ووجهت إليه تهمة "الوصول المتعمد وغير القانوني إلى شبكة اتصالات"، وتم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة الإمارات.ووفقًا لأصدقائه، تم استجواب كروتشر حول "دوره في وزارة الدفاع البريطانية وأجهزة الاستخبارات البريطانية، بالإضافة إلى تورطه مع السفارة البريطانية".ونقلت صحيفة "التايمز" عن أفراد عائلته بأنهم يعانون من "ضغوط هائلة" وأن القضية "مختلقة وسخيفة"، واتهموا وزارة الخارجية "في كثير من الأحيان بتفاقم الوضع من خلال التضليل" وتقديم مساعدة غير مفيدة لكروتشر.
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بريطانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
بريطانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
إعلام: ضابط بريطاني سابق محتجز في الإمارات منذ 7 أشهر بتهمة التجسس
أفادت صحيفة بريطانية بأن مات كروتشر، الضابط السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي حارب في العراق وأفغانستان، محتجز في الإمارات العربية المتحدة منذ 7 أشهر بتهمة التجسس.
وكتبت الصحيفة: "ضابط مشاة البحرية الحائز على أوسمة والذي خدم في العراق وأفغانستان، محتجز في دبي لمدة سبعة أشهر بتهم التجسس".
وأوضحت إلى أن المحتجز هو مات كروتشر، "الذي حصل على وسام "صليب جورج" لشجاعته في أفغانستان".
ووفقا للصحيفة، فإنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم اعتقاله ووجهت إليه تهمة "الوصول المتعمد وغير القانوني إلى شبكة اتصالات"، وتم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة الإمارات.
ووفقًا لأصدقائه، تم استجواب كروتشر حول "دوره في وزارة الدفاع البريطانية وأجهزة الاستخبارات البريطانية، بالإضافة إلى تورطه مع السفارة البريطانية".
ونقلت صحيفة "التايمز" عن أفراد عائلته بأنهم يعانون من "ضغوط هائلة" وأن القضية "مختلقة وسخيفة"، واتهموا وزارة الخارجية "في كثير من الأحيان بتفاقم الوضع من خلال التضليل" وتقديم مساعدة غير مفيدة لكروتشر.