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ابن عضو في الكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحكة خلال كلمة لوالده... فيديو
ابن عضو في الكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحكة خلال كلمة لوالده... فيديو
سبوتنيك عربي
أحضر عضو الكونغرس في ولاية تينيسي الأمريكية، جون روز، ابنه إلى قاعة مجلس النواب، حيث تحدث ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقام الابن بحركات مضحكة بوجهه. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:39+0000
2024-06-05T13:39+0000
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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا لابن عضو الكونغرس الأمريكي، وهو يقوم بحركات مضحكة بوجهه خلف والده، أثناء حديثه عن دونالد ترامب.ولم يبد عضو الكونغرس، أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه أمام الكاميرا بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف.ونشر روز لاحقًا الفيديو على منصة "إكس"، معلقًا: "هذا ما حصلت عليه عندما أخبرت ابني جاي أن يبتسم أمام الكاميرا لأخيه الصغير".وبحسب موقع "The Hill" الأمريكي، فإن الطفل يحضر مع والده إلى مقر الكونغرس طيلة الأسبوع، من أجل منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.
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نادي الفيديو, العالم

ابن عضو في الكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحكة خلال كلمة لوالده... فيديو

13:39 GMT 05.06.2024
© Photo / youtubeابن عضو في الكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحة خلال كلمة لوالده
ابن عضو في الكونغرس الأمريكي يقوم بحركات مضحة خلال كلمة لوالده - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Photo / youtube
تابعنا عبر
أحضر عضو الكونغرس في ولاية تينيسي الأمريكية، جون روز، ابنه إلى قاعة مجلس النواب، حيث تحدث ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقام الابن بحركات مضحكة بوجهه.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا لابن عضو الكونغرس الأمريكي، وهو يقوم بحركات مضحكة بوجهه خلف والده، أثناء حديثه عن دونالد ترامب.

ومن الواضح أن الطفل يبدو غير مهتم لمواضيعهم، فملّ وبدأ يقوم بحركات، ما جعله يخطف الأنظار عن موضوعات المجلس.

ولم يبد عضو الكونغرس، أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه أمام الكاميرا بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف.
ونشر روز لاحقًا الفيديو على منصة "إكس"، معلقًا: "هذا ما حصلت عليه عندما أخبرت ابني جاي أن يبتسم أمام الكاميرا لأخيه الصغير".
وبحسب موقع "The Hill" الأمريكي، فإن الطفل يحضر مع والده إلى مقر الكونغرس طيلة الأسبوع، من أجل منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.
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