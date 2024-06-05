https://sarabic.ae/20240605/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-الشديد-من-قيود-اللجوء-الأمريكية-وتدعو-إلى-إعادة-النظر-فيها-1089520442.html

الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" من قيود اللجوء الأمريكية وتدعو إلى إعادة النظر فيها

الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" من قيود اللجوء الأمريكية وتدعو إلى إعادة النظر فيها

سبوتنيك عربي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من القيود الجديدة على اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، وحثت واشنطن على... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T00:25+0000

2024-06-05T00:25+0000

2024-06-05T00:25+0000

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

أخبار المكسيك

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085530664_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea37ac8a176d78fa764a8929591ad60a.jpg

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيان: "المفوضية قلقة بشدة من الإجراءات الجديدة الخاصة باللجوء التي أعلنتها الولايات المتحدة اليوم، والتي تفرض قيودًا صارمة على حق اللجوء في البلاد".وأضاف البيان: "الإجراءات الجديدة ستحرم العديد من الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من الوصول إلى اللجوء، وقد يجدون أنفسهم بدون خيار قابل للتطبيق للبحث عن الأمان وحتى عرضة لخطر الإعادة القسرية".وتابع: "يجب أن يتمكن أي شخص يدعي أن لديه خوفًا مبررًا من الاضطهاد في بلده الأصلي من الوصول إلى الأراضي الآمنة وأن يتم تقييم ادعائه قبل أن يكون عرضة للترحيل أو الإبعاد.ودعت المفوضية السامية "الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ونحث الحكومة على إعادة النظر في القيود التي تقوض الحق الأساسي في طلب اللجوء".وأمر بايدن بفرض قيود جديدة واسعة النطاق على المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في محاولة لتحييد إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركته لإعادة انتخابه ضد دونالد ترامب.ويحظر الأمر التنفيذي على المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من تقديم طلب لجوء عندما يتجاوز عددهم 2,500 في اليوم، ويجعل من السهل ترحيلهم إلى المكسيك.وكان يُسمح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بتقديم طلب لجوء إذا كانوا يواجهون ضررًا أو اضطهادًا على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.لكن الكثيرين يقضون سنوات في انتظار معالجة مطالباتهم، حيث يقول النقاد إن الناس غالبًا ما يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يستغلون النظام للبقاء في الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20220815/المكسيك-مهاجرون-سريون-يعلنون-التحضير-لقافلة-جديدة-صوب-الحدود-الأمريكية-1066412203.html

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار المكسيك, العالم