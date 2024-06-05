https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-أمريكا-لا-تستطيع-التحدث-مع-الصين-بلهجة-التهديد-فهي-أكبر-اقتصاد-في-العالم---1089534583.html
الكرملين: أمريكا لا تستطيع التحدث مع الصين بلهجة التهديد فهي أكبر اقتصاد في العالم
الكرملين: أمريكا لا تستطيع التحدث مع الصين بلهجة التهديد فهي أكبر اقتصاد في العالم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم، مشددا أن واشنطن لا تستطيع التحدث معها بلهجة التهديد أو الابتزاز. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T11:31+0000
2024-06-05T11:31+0000
2024-06-05T12:00+0000
روسيا
العالم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071302108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35a15a46ee92f0af8785aedfa3d5a7c6.jpg
وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات محتملة ضد الصين والتدخل في العلاقات التجارية بين بكين وموسكو: "نعلم على وجه اليقين أن الصينيين لا يحبون هذا. نحن نتضامن مع رفاقنا الصينيين؛ ونعتبر مثل هذه اللهجة غير مناسبة وغير مقبولة على الإطلاق".وأوضح بيسكوف أنه مع مرور الوقت، ستدرك الولايات المتحدة أنه من المستحيل التحدث مع جمهورية الصين الشعبية بلغة التهديد والابتزاز.وقال بيسكوف: "كما تعلمون، نحن ندرك جيدًا أن رفاقنا الصينيين لا يقبلون مثل هذه اللغة، ولا يقبلون مثل هذه الرسائل، ومثل هذه التهديدات، ومثل هذا الابتزاز".وقال: "ربما لا يفهم كل من في القيادة الأمريكية هذا في الوقت الحالي، لكنهم سيفهمونه بمرور الوقت".
https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الصينية-أمريكا-تستخدم-قضية-بحر-الصين-الجنوبي-لتقسيم-الصين-ودول-أخرى--1089449457.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071302108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2a4f82c89f68c28da9acbb5ed180ca8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الكرملين
روسيا, العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الكرملين
الكرملين: أمريكا لا تستطيع التحدث مع الصين بلهجة التهديد فهي أكبر اقتصاد في العالم
11:31 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 05.06.2024)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم، مشددا أن واشنطن لا تستطيع التحدث معها بلهجة التهديد أو الابتزاز.
وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات محتملة ضد الصين والتدخل في العلاقات التجارية بين بكين وموسكو: "نعلم على وجه اليقين أن الصينيين لا يحبون هذا. نحن نتضامن مع رفاقنا الصينيين؛ ونعتبر مثل هذه اللهجة غير مناسبة وغير مقبولة على الإطلاق".
وأكد بيسكوف أن الصين وروسيا دولتان ذات سيادة، وعلاقاتهما ليست موجهة ضد أحد، ولكننا نسعى لتحقيق هدف واحد، وهو تطوير التعاون متبادل المنفعة والاحترام المتبادل.
وأوضح بيسكوف أنه مع مرور الوقت، ستدرك الولايات المتحدة أنه من المستحيل التحدث مع جمهورية الصين الشعبية بلغة التهديد والابتزاز.
وقال بيسكوف: "كما تعلمون، نحن ندرك جيدًا أن رفاقنا الصينيين لا يقبلون مثل هذه اللغة، ولا يقبلون مثل هذه الرسائل، ومثل هذه التهديدات، ومثل هذا الابتزاز".
وشدد بيسكوف أن الصين دولة كبيرة جدًا وذات سيادة وقوية، وهي أكبر اقتصاد في العالم، ولا تستطيع حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث معها بهذه الطريقة.
وقال: "ربما لا يفهم كل من في القيادة الأمريكية هذا في الوقت الحالي، لكنهم سيفهمونه بمرور الوقت".