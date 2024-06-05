https://sarabic.ae/20240605/الكرملين-أمريكا-لا-تستطيع-التحدث-مع-الصين-بلهجة-التهديد-فهي-أكبر-اقتصاد-في-العالم---1089534583.html

الكرملين: أمريكا لا تستطيع التحدث مع الصين بلهجة التهديد فهي أكبر اقتصاد في العالم

الكرملين: أمريكا لا تستطيع التحدث مع الصين بلهجة التهديد فهي أكبر اقتصاد في العالم

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم، مشددا أن واشنطن لا تستطيع التحدث معها بلهجة التهديد أو الابتزاز. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T11:31+0000

2024-06-05T11:31+0000

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وقال بيسكوف، في معرض حديثه عن تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات محتملة ضد الصين والتدخل في العلاقات التجارية بين بكين وموسكو: "نعلم على وجه اليقين أن الصينيين لا يحبون هذا. نحن نتضامن مع رفاقنا الصينيين؛ ونعتبر مثل هذه اللهجة غير مناسبة وغير مقبولة على الإطلاق".وأوضح بيسكوف أنه مع مرور الوقت، ستدرك الولايات المتحدة أنه من المستحيل التحدث مع جمهورية الصين الشعبية بلغة التهديد والابتزاز.وقال بيسكوف: "كما تعلمون، نحن ندرك جيدًا أن رفاقنا الصينيين لا يقبلون مثل هذه اللغة، ولا يقبلون مثل هذه الرسائل، ومثل هذه التهديدات، ومثل هذا الابتزاز".وقال: "ربما لا يفهم كل من في القيادة الأمريكية هذا في الوقت الحالي، لكنهم سيفهمونه بمرور الوقت".

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روسيا, العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الكرملين