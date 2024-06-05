https://sarabic.ae/20240605/النظام-السياسي-في-إيران-من-يمارس-السلطة-1089531822.html
النظام السياسي في إيران... من يمارس السلطة؟
النظام السياسي في إيران... من يمارس السلطة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران منذ أيام، فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T09:57+0000
2024-06-05T09:57+0000
2024-06-05T09:57+0000
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نستعرض في هذا الإنفوغراف كيفية عمل النظام السياسي في إيران، ومن يمارس السلطة:
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
النظام السياسي في إيران... من يمارس السلطة؟
أعلنت إيران منذ أيام، فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.
نستعرض في هذا الإنفوغراف كيفية عمل النظام السياسي في إيران، ومن يمارس السلطة: