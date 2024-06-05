https://sarabic.ae/20240605/انطلاق-فعاليات-معرض-بيلدكس-الدولي-للبناء-والإعمار-في-سوريا-1089541912.html

انطلاق فعاليات معرض "بيلدكس" الدولي للبناء والإعمار في سوريا

انطلاق فعاليات معرض "بيلدكس" الدولي للبناء والإعمار في سوريا

سبوتنيك عربي

بدأت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 من المعرض الدولي للبناء والإعمار "بيلدكس 2024" على أرض مدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T15:43+0000

2024-06-05T15:43+0000

2024-06-05T15:43+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089542336_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2d70738bd3ce715faec48038809fe60b.jpg

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، إن "إقامة "بيلدكس"، في دورته الجديدة، فرصة لاستعراض أبرز المنتجات من قبل الشركات وتعريف المنتجين والصناعيين بها".وأضاف وزير الإسكان السوري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال حفل انطلاق فعاليات المعرض: "هذا النوع من المعارض منصة مهمة لإبراز تطور الإنتاج الوطني في قطاع البناء والإعمار".وأشار عبد اللطيف إلى أهمية المشاركة الواسعة للشركات الإقليمية والعربية والدولية في دورة هذا العام من "بيلدكس"، وما تقدمه من منتجات في مجال البناء والتشييد والعمران، والتي ستسهم بشكل كبير في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار.وأكد الوزير السوري على "إصرار سوريا على إعادة الإعمار بأيد سورية وبمشاركة الأصدقاء".ولفت إلى أنه "ورغم العقوبات الاقتصادية والحصار الغربي على سوريا، فقد لاحظنا زيادة عدد الشركات العربية والأجنبية المشاركة على أمل الاطلاع المتبادل على ما تقدمه هذه الشركات لأصحاب المصلحة، وإمكانية تبادل المعرفة والتواصل فيما بينها لناحية عقد الشراكات بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار المناطق المدمرة بفعل الإرهاب".وانطلقت فعاليات الدورة الـ21 للمعرض الدولي للبناء والتعمير "بيلدكس 2024"، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض بدعم من وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 350 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية.وقالت ماريا سعادة، مديرة شركة "Pure Architecture & Art" للدراسات الهندسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "مرحلة سوريا تمر بمرحلة مهمة جديدة للاقتصاد"، مؤكدة أن "الأبواب مفتوحة للجميع للاستثمار".بدوره أشار مولود بولعين، مدير الاتصالات التجارية في الشركة "الجزائرية القطرية"، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "المشاركة بالمعرض تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية"، مؤكدا أن "المعرض مهم في سوريا وأن شركته مهتمة بالسوق السورية".وأوضح بولعين أن "مشاركة "الجزائرية القطرية" تحمل طابعا اقتصاديا بعيدا عن السياسة، لذلك الأمل معقود على توقيع عقود للمشاركة في إعادة الاعمار في سوريا".وفي السياق ذاته، قالت فهيمة التونسية، ممثلة شركة إماراتية، أن "المعرض منصة مهمة لعرض المنتجات الدولية المختلفة وتتيح المجال للتعرف على رجال الأعمال والشركات العربية والدولية الصديقة وتطوير العلاقات فيما بينها"، مضيفة في حديثها لـ"سبوتنيك": "ما شاهدناه اليوم من مشاركة واسعة للشركات، يعكس حالة التعافي للشركات وللاقتصاد السوري".أما صالح القدي، ممثل شركة سعودية مشاركة في المعرض، فأكد على أهمية تخديم السوق السورية لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي طالها على أيدي الإرهاب.وقال مجيد يعقوبي، ممثل إحدى الشركات الإيرانية لـ"سبوتنيك"، إن "هذه المعارض تمثل نقطة تحول تدفع سوريا نحو الأمام بعد سنين من المعاناة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها"، مشيراً إلى أن "زيارة المعرض فرصة للتعرف على ما تقدمه الشركات المشاركة من منتجات مختلفة".وأكد إياد الجاجة، من شركة "ترانس بيتون"، لـ"سبوتنيك"، بالقول: "المشاركة لها أهمية كبيرة للتعارف وسبر فرص للمستقبل، فهو منصة تسويقية مهمة للتعرف على كل ما هو جديد في قطاع البناء والتشييد وأحدث التقنيات العمرانية لدورها المهم في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سوريا، كما يعد جسراً للتواصل بين شركات المقاولات والتطوير العقاري والمستثمرين من أجل الاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في مجال مواد البناء والعمران وأهمية خاصة لعرض المنتجات من قبل الشركات المشاركة".وتضم أجنحة معرض "بيلدكس"، الذي يستمر على مدى 5 أيام، المنتجات والمستلزمات المتخصصة في مواد البناء والحجر والرخام والدهانات ومواد العزل، إضافة إلى معدات التكييف والتهوية والطاقات البديلة وتقنيات المياه والاستدامة البيئية والمفروشات المنزلية والمكتبية ومكاتب التطوير العقاري والمكاتب الهندسية وأنظمة الأمان والسلامة والكهرباء والإدارة وغيرها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم