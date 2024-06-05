https://sarabic.ae/20240605/انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-وسط-مشاركة-دولية-وعربية-واسعة-1089538288.html
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:41+0000
2024-06-05T13:41+0000
2024-06-05T13:41+0000
راديو
بلا قيود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/05/1089537516_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_164ab2ff43b9d279815d9be1ba08c259.png
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
سبوتنيك عربي
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
افتتحت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى "البرالين" (السعادة) ومنصات نُشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.سلوفينيا البلد الأوروبي الرابع الذي يعترف بدولة فلسطين، هذا ما قال عنه القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الأستاذ رمزي رباح:أوكرانيا ترفض دعوة الصين للمشاركة في مؤتمر السلام، وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:إيران تتوعد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ما قال عنه الدبلوماسي الإيراني السابق الأستاذ سيد هادي أفقهي:الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرض حظرا على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مع المكسيك. يقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، يقول إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد الأصيل
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محمد الأصيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089314251_0:0:877:877_100x100_80_0_0_89056a176887d66ce48daf04bd2a078a.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد الأصيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089314251_0:0:877:877_100x100_80_0_0_89056a176887d66ce48daf04bd2a078a.jpg
بلا قيود, аудио
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
محمد الأصيل
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك "
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
افتتحت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى "البرالين" (السعادة) ومنصات نُشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
سلوفينيا البلد الأوروبي الرابع الذي يعترف بدولة فلسطين، هذا ما قال عنه القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الأستاذ رمزي رباح:
هذا الاعتراف يؤكد حقائق، الأول أن إسرائيل دولة احتلال ويجب أن ينتهي الاحتلال، والحقيقة الثانية أن هذا يخرج عن السياسة الأمريكية في المنطقة.
أوكرانيا ترفض دعوة الصين للمشاركة في مؤتمر السلام، وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:
الهدف التي تقوم به الدول الغربية اليوم من خلال المسرحية لمؤتمر السلام، الذي سيقعد في سويسرا، هو تعويم مبادرة زيلينسيكي، ذات النقاط العشر والتي تطالب بعودة روسيا لحدود 1991، هي غير واقعية وغير قابلة للتطبيق ومرفوضة.
إيران تتوعد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ما قال عنه الدبلوماسي الإيراني السابق الأستاذ سيد هادي أفقهي:
إيران لديها أوراق كثيرة وأول ما يمكن أن تقوم به إيران أن توقف أي نشاط بينها وبين وكالة الطاقة الذرية، وهذا يسبب حرج لأعضاء وكالة الطاقة الذرية وخصوصا الأمريكيين، يريدون أن يحافظوا على شعرة معاوية كما يقال.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرض حظرا على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مع المكسيك. يقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:
ما يحصل في أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، ليست بالشيء الجديد، وعمرها عقود من الزمن، لكن مع تردي الأوضاع في أمريكا اللاتينية وفي العالم، ازدادت الهجرة، مما تسبب ضغطا على المجتمع الأمريكي وأيضا على المرشحين الرئاسيين الديموقراطي والجمهوري.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، يقول إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديث لبرنامجنا:
تركيا لديها ركن أساسي من اقتصادها يتمثل في التعاون الاقتصادي مع كل من روسيا والصين، بالإضافة إلى أن اقتصادها لم يتعاف، والتضخم ما زال مرتفعا جدا رغم اتخاذ كل الإجراءات، كل هذه الأمور تدفعها للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...