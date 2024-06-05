انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sarabic.ae/20240605/انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-وسط-مشاركة-دولية-وعربية-واسعة-1089538288.html
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:41+0000
2024-06-05T13:41+0000
راديو
بلا قيود
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انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
سبوتنيك عربي
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
افتتحت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى "البرالين" (السعادة) ومنصات نُشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.سلوفينيا البلد الأوروبي الرابع الذي يعترف بدولة فلسطين، هذا ما قال عنه القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الأستاذ رمزي رباح:أوكرانيا ترفض دعوة الصين للمشاركة في مؤتمر السلام، وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:إيران تتوعد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ما قال عنه الدبلوماسي الإيراني السابق الأستاذ سيد هادي أفقهي:الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرض حظرا على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مع المكسيك. يقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، يقول إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد الأصيل
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محمد الأصيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089314251_0:0:877:877_100x100_80_0_0_89056a176887d66ce48daf04bd2a078a.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
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1920
1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

13:41 GMT 05.06.2024
راديو
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الأصيل
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك "
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
افتتحت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى "البرالين" (السعادة) ومنصات نُشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
سلوفينيا البلد الأوروبي الرابع الذي يعترف بدولة فلسطين، هذا ما قال عنه القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الأستاذ رمزي رباح:

هذا الاعتراف يؤكد حقائق، الأول أن إسرائيل دولة احتلال ويجب أن ينتهي الاحتلال، والحقيقة الثانية أن هذا يخرج عن السياسة الأمريكية في المنطقة.

أوكرانيا ترفض دعوة الصين للمشاركة في مؤتمر السلام، وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:

الهدف التي تقوم به الدول الغربية اليوم من خلال المسرحية لمؤتمر السلام، الذي سيقعد في سويسرا، هو تعويم مبادرة زيلينسيكي، ذات النقاط العشر والتي تطالب بعودة روسيا لحدود 1991، هي غير واقعية وغير قابلة للتطبيق ومرفوضة.

إيران تتوعد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ما قال عنه الدبلوماسي الإيراني السابق الأستاذ سيد هادي أفقهي:

إيران لديها أوراق كثيرة وأول ما يمكن أن تقوم به إيران أن توقف أي نشاط بينها وبين وكالة الطاقة الذرية، وهذا يسبب حرج لأعضاء وكالة الطاقة الذرية وخصوصا الأمريكيين، يريدون أن يحافظوا على شعرة معاوية كما يقال.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرض حظرا على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مع المكسيك. يقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:

ما يحصل في أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، ليست بالشيء الجديد، وعمرها عقود من الزمن، لكن مع تردي الأوضاع في أمريكا اللاتينية وفي العالم، ازدادت الهجرة، مما تسبب ضغطا على المجتمع الأمريكي وأيضا على المرشحين الرئاسيين الديموقراطي والجمهوري.

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، يقول إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديث لبرنامجنا:

تركيا لديها ركن أساسي من اقتصادها يتمثل في التعاون الاقتصادي مع كل من روسيا والصين، بالإضافة إلى أن اقتصادها لم يتعاف، والتضخم ما زال مرتفعا جدا رغم اتخاذ كل الإجراءات، كل هذه الأمور تدفعها للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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