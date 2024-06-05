https://sarabic.ae/20240605/انطلاق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-وسط-مشاركة-دولية-وعربية-واسعة-1089538288.html

انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير راديو "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T13:41+0000

2024-06-05T13:41+0000

2024-06-05T13:41+0000

راديو

بلا قيود

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انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة سبوتنيك عربي انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة

افتتحت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى "البرالين" (السعادة) ومنصات نُشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.سلوفينيا البلد الأوروبي الرابع الذي يعترف بدولة فلسطين، هذا ما قال عنه القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، الأستاذ رمزي رباح:أوكرانيا ترفض دعوة الصين للمشاركة في مؤتمر السلام، وعن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة:إيران تتوعد بالرد في حال أدانها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ما قال عنه الدبلوماسي الإيراني السابق الأستاذ سيد هادي أفقهي:الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفرض حظرا على الحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني مع المكسيك. يقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، يقول إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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محمد الأصيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089314251_0:0:877:877_100x100_80_0_0_89056a176887d66ce48daf04bd2a078a.jpg

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محمد الأصيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089314251_0:0:877:877_100x100_80_0_0_89056a176887d66ce48daf04bd2a078a.jpg

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