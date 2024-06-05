https://sarabic.ae/20240605/سر-خلطة-الفراعنة-لمعالجة--الصلع-1089527021.html
سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"
سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"
سبوتنيك عربي
يشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال والنساء، واهتم المصريون القدماء، كغيرهم من الحضارات القديمة، بجمالهم ومظهرهم الخارجي، وحرصوا على معالجة مشكلات الشعر. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T08:37+0000
2024-06-05T08:37+0000
2024-06-05T08:37+0000
مجتمع
مصر
علوم
معلومات
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قال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية: "مشكلة تساقط الشعر أو الصلع لم تكن حديثة العهد، بل عانى منها المصريون القدماء أيضا، وإدراكا منهم لأهمية جمال شعرهم، سعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة".ووفقا له، فإن المصريين القدماء، إدراكا منهم لأهمية جمال الشعر، سعوا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.وأوضح عالم الآثار في مقابلة مع صحيفة "مصراوي" أنه في مصر القديمة استخدموا خليطا من دهون التمساح والبط والثعبان لمكافحة مشكلة الصلع، وكلاها مواد طبيعية.وأشار إلى أن هذا الخليط كان يطبق على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، ثم يترك على الشعر، ويتم غسله بالماء.
https://sarabic.ae/20240603/دراسة-تقليص-علاج-مرضى-3-أنواع-من-السرطان-يمكنه-تحسين-حياتهم-1089457031.html
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مصر, علوم, معلومات
سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"
يشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال والنساء، واهتم المصريون القدماء، كغيرهم من الحضارات القديمة، بجمالهم ومظهرهم الخارجي، وحرصوا على معالجة مشكلات الشعر.
قال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية: "مشكلة تساقط الشعر أو الصلع لم تكن حديثة العهد، بل عانى منها المصريون القدماء أيضا، وإدراكا منهم لأهمية جمال شعرهم، سعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة".
وأوضح أن الفراعنة "عرفوا بمشكلة الصلع وتساقط الشعر ونجحوا في ابتكار بعض المواد الطبيعية لتغذية الشعر ومنع تساقطه".
ووفقا له، فإن المصريين القدماء، إدراكا منهم لأهمية جمال الشعر، سعوا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأوضح عالم الآثار في مقابلة مع صحيفة "مصراوي" أنه في مصر القديمة استخدموا خليطا من دهون التمساح والبط والثعبان لمكافحة مشكلة الصلع، وكلاها مواد طبيعية.
وأشار إلى أن هذا الخليط كان يطبق على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، ثم يترك على الشعر، ويتم غسله بالماء.