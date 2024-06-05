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https://sarabic.ae/20240605/سر-خلطة-الفراعنة-لمعالجة--الصلع-1089527021.html
سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"
سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"
سبوتنيك عربي
يشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال والنساء، واهتم المصريون القدماء، كغيرهم من الحضارات القديمة، بجمالهم ومظهرهم الخارجي، وحرصوا على معالجة مشكلات الشعر. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T08:37+0000
2024-06-05T08:37+0000
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قال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية: "مشكلة تساقط الشعر أو الصلع لم تكن حديثة العهد، بل عانى منها المصريون القدماء أيضا، وإدراكا منهم لأهمية جمال شعرهم، سعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة".ووفقا له، فإن المصريين القدماء، إدراكا منهم لأهمية جمال الشعر، سعوا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.وأوضح عالم الآثار في مقابلة مع صحيفة "مصراوي" أنه في مصر القديمة استخدموا خليطا من دهون التمساح والبط والثعبان لمكافحة مشكلة الصلع، وكلاها مواد طبيعية.وأشار إلى أن هذا الخليط كان يطبق على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، ثم يترك على الشعر، ويتم غسله بالماء.
https://sarabic.ae/20240603/دراسة-تقليص-علاج-مرضى-3-أنواع-من-السرطان-يمكنه-تحسين-حياتهم-1089457031.html
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مصر, علوم, معلومات
مصر, علوم, معلومات

سر خلطة الفراعنة لمعالجة "الصلع"

08:37 GMT 05.06.2024
© Fotolia / Mirceadobre78الأهرامات المصرية وأبو الهول
الأهرامات المصرية وأبو الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Fotolia / Mirceadobre78
تابعنا عبر
يشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال والنساء، واهتم المصريون القدماء، كغيرهم من الحضارات القديمة، بجمالهم ومظهرهم الخارجي، وحرصوا على معالجة مشكلات الشعر.
قال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية: "مشكلة تساقط الشعر أو الصلع لم تكن حديثة العهد، بل عانى منها المصريون القدماء أيضا، وإدراكا منهم لأهمية جمال شعرهم، سعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة".

وأوضح أن الفراعنة "عرفوا بمشكلة الصلع وتساقط الشعر ونجحوا في ابتكار بعض المواد الطبيعية لتغذية الشعر ومنع تساقطه".

ووفقا له، فإن المصريين القدماء، إدراكا منهم لأهمية جمال الشعر، سعوا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.
الكشف عن سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
دراسة: تقليص علاج مرضى 3 أنواع من السرطان يمكنه تحسين حياتهم
3 يونيو, 11:19 GMT
وأوضح عالم الآثار في مقابلة مع صحيفة "مصراوي" أنه في مصر القديمة استخدموا خليطا من دهون التمساح والبط والثعبان لمكافحة مشكلة الصلع، وكلاها مواد طبيعية.
وأشار إلى أن هذا الخليط كان يطبق على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، ثم يترك على الشعر، ويتم غسله بالماء.
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