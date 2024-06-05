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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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https://sarabic.ae/20240605/قائمة-الدول-التي-تزود-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1089531005.html
قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار إلى أن "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأمريكية"، مضيفًا: "ليس لدينا خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكد السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة تتجه نحو صراع نووي بسبب منح الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة لكييف بتنفيذ ضربات على روسيا بالأسلحة الأمريكية.وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية من ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب وخيمة، في تعليقه على الموافقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظام كييف لتنفيذ هجمات بأسلحة أمريكية على الخطوط الأمامية من الأراضي الروسية في مقاطعة خاركوف.شارك في استطلاع الرأي - تصويت... برأيك هل يتسبب منح الغرب إذنا لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بـ"حرب نووية"اقرأ أيضا - محلل يكشف سبب رفض واشنطن توريد "أبرامز" إلى أوكرانيا
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انفوجرافيك, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, инфографика

قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

09:51 GMT 05.06.2024
تابعنا عبر
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن يعتزم اللقاء بفلاديمير زيلينسكي مرتين خلال رحلته إلى أوروبا.
وأشار إلى أن "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأمريكية"، مضيفًا: "ليس لدينا خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكد السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة تتجه نحو صراع نووي بسبب منح الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة لكييف بتنفيذ ضربات على روسيا بالأسلحة الأمريكية.
وأضاف فانس على منصة "إكس": "يبدو لي أن خطر نشوب حرب نووية الآن أعلى من أي وقت مضى في ذاكرتي. (الرئيس الأمريكي) بايدن يتجه بتهور نحو حرب عالمية ثالثة".
قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة - سبوتنيك عربي
قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة - سبوتنيك عربي
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية من ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب وخيمة، في تعليقه على الموافقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظام كييف لتنفيذ هجمات بأسلحة أمريكية على الخطوط الأمامية من الأراضي الروسية في مقاطعة خاركوف.
شارك في استطلاع الرأي - تصويت... برأيك هل يتسبب منح الغرب إذنا لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بـ"حرب نووية"
اقرأ أيضا - محلل يكشف سبب رفض واشنطن توريد "أبرامز" إلى أوكرانيا
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