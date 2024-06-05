https://sarabic.ae/20240605/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-بايدن-قد-يلتقي-زيلينسكي-في-فرنسا-وإيطاليا-1089520874.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن قد يلتقي زيلينسكي في فرنسا وإيطاليا
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن قد يلتقي زيلينسكي في فرنسا وإيطاليا
سبوتنيك عربي
كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرتين خلال رحلته إلى أوروبا. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T02:15+0000
2024-06-05T02:15+0000
2024-06-05T02:15+0000
جو بايدن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_0:151:2886:1774_1920x0_80_0_0_bbb3cf5f4b03646140c18170c955a1dd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان إن "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".ووفقًا لسوليفان، فإن زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240504/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-بايدن-وزيلينسكي-أول-من-يجب-تجنيدهما-في-الجيش-الأوكراني-1088521609.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_161:0:2726:1924_1920x0_80_0_0_df843b7de165ba21337264539555abdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن قد يلتقي زيلينسكي في فرنسا وإيطاليا
كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرتين خلال رحلته إلى أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوليفان إن "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".
ووفقًا لسوليفان، فإن زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري
وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.