https://sarabic.ae/20240605/وزيرا-خارجية-مصر-وإيران-يبحثان-سبل-التوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1089552187.html
شكري وباقري كني يبحثان سبل التوصل إلى هدنة في غزة
شكري وباقري كني يبحثان سبل التوصل إلى هدنة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من القائم بأعمال... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T19:34+0000
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وقال أبو زيد، في بيان، إن باقري كني "أعرب عن تقدير الجانب الإيراني لقيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وإيفاده لوزير الخارجية إلى طهران لتقديم واجب العزاء، مثمناً في هذا الصدد تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مصابه الأليم".وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة".وبحث المسؤولان الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض شكري جهود الوساطة المصرية - القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.واتفقا في نهاية الاتصال، على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في غزة، ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.وفي مايو/ أيار الماضي، اتفق القائم بأعمال وزير خارجية إيران، علي باقري كني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يزور طهران ممثلا للرئيس المصري، التقى مع القائم بأعمال وزارة الخارجية نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، وأعرب عن تعازي مصر حكومة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي".وأشار شكري إلى "العلاقات الطيبة والصادقة التي كانت بينه وبين الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان"، مؤكدا "مواصلة المفاوضات المكثفة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات على أسس ومبادئ ثابتة ومستقرة".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
شكري وباقري كني يبحثان سبل التوصل إلى هدنة في غزة
19:34 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 19:44 GMT 05.06.2024)
أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من القائم بأعمال وزير خارجية إيران، علي باقري كني.
وقال أبو زيد، في بيان، إن باقري كني "أعرب عن تقدير الجانب الإيراني لقيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل
إبراهيم رئيسي، وإيفاده لوزير الخارجية إلى طهران لتقديم واجب العزاء، مثمناً في هذا الصدد تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مصابه الأليم".
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة".
وبحث المسؤولان الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض شكري جهود الوساطة المصرية - القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
واتفقا في نهاية الاتصال، على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في غزة، ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي مايو/ أيار الماضي، اتفق القائم بأعمال وزير خارجية إيران، علي باقري كني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يزور طهران ممثلا للرئيس المصري، التقى مع القائم بأعمال وزارة الخارجية نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، وأعرب عن تعازي مصر حكومة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي
".
وأشار شكري إلى "العلاقات الطيبة والصادقة التي كانت بينه وبين الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان
"، مؤكدا "مواصلة المفاوضات المكثفة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات على أسس ومبادئ ثابتة ومستقرة".