https://sarabic.ae/20240605/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-المفاوضات-مع-حماس-لن-تتم-إلا-تحت-النار-فيديو-1089545554.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: المفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت النار... فيديو

وزير الدفاع الإسرائيلي: المفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت النار... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن "المفاوضات مع حركة حماس لن تتم إلا تحت النار"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في قطاع غزة ولبنان، من أجل سحق... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T16:23+0000

2024-06-05T16:23+0000

2024-06-05T16:23+0000

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جاءت تصريحات غالانت، في ختام جولة جوية انطلقت من قاعدة "رحوفوت" قرب تل أبيب، تفقد خلالها جميع القطاعات القتالية في مختلف الجبهات في شرق وجنوب وشمال إسرائيل.وقال غالانت: "لقد حلقت هذا الصباح في السرب 133 لطائرات "إف-15"، ورأيت جميع القطاعات القتالية للجيش الإسرائيلي في الشرق والجنوب وقطاع غزة والحدود اللبنانية".وأضاف: "يمكن بوضوح رؤية أداء سلاح الجو حتى في لحظة التنفيذ الحقيقية. الهجمات وأعمدة الدخان تتصاعد في الأماكن التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي الهجمات، إنها واضحة للعيان، سواء في قطاع غزة أو في الشمال".وتابع غالانت: "نحن نتواجد في مسار سنواصل من خلاله سحق العدو"، حسب تعبيره.وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.ومنذ أكثر من 8 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240529/غالانت-نصر-الله-يجر-لبنان-إلى-واقع-صعب-والشعب-سيدفع-الثمن-1089320965.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار