https://sarabic.ae/20240606/أنصار-الله-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-هجوم-جوي-مشترك-مع-الفصائل-العراقية-1089579058.html
"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية
"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة معدات عسكرية في ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة، بالاشتراك مع الفصائل... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T13:27+0000
2024-06-06T13:27+0000
2024-06-06T13:27+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار اليمن الأن
العراق
أنصار الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_49c539c8530a3b53eb4c517e7ffb01f6.jpg
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".وأضاف: "العملية المشتركة الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".وأوضح سريع أن "العمليتين المشتركتين نفذتا بعدد من المُسيرات"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة".وتابع: "عملية ميناء حيفا المشتركة، تأتي ردا على مجازر العدو في منطقة رفح".وتوعد العميد سريع، إسرائيل بتنفيذ المزيد من الهجمات، رداً على استمرار عملياتها العسكرية في غزة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240604/الجيش-الأمريكي-يعلن-رصد-صاروخين-باليستيين-أطلقتهما-أنصار-الله-باتجاه-البحر-الأحمر-1089520115.html
غزة
قطاع غزة
العراق
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be202b7a42cf2218564dc54c5e3a19e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, العراق, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, العراق, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة معدات عسكرية في ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة، بالاشتراك مع الفصائل العراقية.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، في ميناء حيفا
بفلسطين المحتلة".
وأضاف: "العملية المشتركة الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".
وأوضح سريع أن "العمليتين المشتركتين نفذتا بعدد من المُسيرات"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة".
وتابع: "عملية ميناء حيفا المشتركة، تأتي ردا على مجازر العدو في منطقة رفح".
وتوعد العميد سريع، إسرائيل بتنفيذ المزيد من الهجمات، رداً على استمرار عملياتها العسكرية في غزة.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.