"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240606/أنصار-الله-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-هجوم-جوي-مشترك-مع-الفصائل-العراقية-1089579058.html
"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية
"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة معدات عسكرية في ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة، بالاشتراك مع الفصائل... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T13:27+0000
2024-06-06T13:27+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار اليمن الأن
العراق
أنصار الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_49c539c8530a3b53eb4c517e7ffb01f6.jpg
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".وأضاف: "العملية المشتركة الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".وأوضح سريع أن "العمليتين المشتركتين نفذتا بعدد من المُسيرات"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة".وتابع: "عملية ميناء حيفا المشتركة، تأتي ردا على مجازر العدو في منطقة رفح".وتوعد العميد سريع، إسرائيل بتنفيذ المزيد من الهجمات، رداً على استمرار عملياتها العسكرية في غزة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240604/الجيش-الأمريكي-يعلن-رصد-صاروخين-باليستيين-أطلقتهما-أنصار-الله-باتجاه-البحر-الأحمر-1089520115.html
غزة
قطاع غزة
العراق
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be202b7a42cf2218564dc54c5e3a19e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, العراق, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, العراق, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"أنصار الله" تعلن استهداف ميناء حيفا في هجوم جوي مشترك مع الفصائل العراقية

13:27 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالسفينة الهجومية الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018
السفينة الهجومية الأمريكية يو إس إس إيو جيما راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة معدات عسكرية في ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة، بالاشتراك مع الفصائل العراقية.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".
وأضاف: "العملية المشتركة الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".
وأوضح سريع أن "العمليتين المشتركتين نفذتا بعدد من المُسيرات"، مؤكداً أن "الإصابة كانت دقيقة".
وتابع: "عملية ميناء حيفا المشتركة، تأتي ردا على مجازر العدو في منطقة رفح".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن رصد صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر
4 يونيو, 22:13 GMT
وتوعد العميد سريع، إسرائيل بتنفيذ المزيد من الهجمات، رداً على استمرار عملياتها العسكرية في غزة.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أنصار الله" تستهدف ميناء حيفا الإسرائيلي13:43 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала