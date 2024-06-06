https://sarabic.ae/20240606/إصابة-نحو-30-شخصا-في-حادث-تصادم-قطار-خفيف-في-منطقة-كيميروفو-الروسية-1089559981.html
إصابة نحو 30 شخصا في حادث تصادم قطار خفيف في منطقة كيميروفو الروسية
إصابة نحو 30 شخصا في حادث تصادم قطار خفيف في منطقة كيميروفو الروسية
سبوتنيك عربي
أصيب نحو 30 شخصًا في مدينة كيميروفو الروسية نتيجة اصطدام عربتي قطار خفيف "ترام"، حسبما ذكر المكتب الصحفي للفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T02:49+0000
2024-06-06T02:49+0000
2024-06-06T02:49+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب إنه تم تلقي تقرير عن اصطدام عربتي ترام تقلان ركابًا يوم الخميس حوالي الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب نحو 30 شخصًا نتيجة للحادث، ويتم تقديم المساعدة الطبية لهم".وذكر المكتب أن مجموعة من المحققين توجهت إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الحادث وإجراء تحقيق عاجل.
https://sarabic.ae/20201206/حادث-اصطدام-سيارة-بقطيع-من-الخيول-يسفر-عن-مصرع-3-مراهقين-روسيا-صور-1047416792.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا
إصابة نحو 30 شخصا في حادث تصادم قطار خفيف في منطقة كيميروفو الروسية
أصيب نحو 30 شخصًا في مدينة كيميروفو الروسية نتيجة اصطدام عربتي قطار خفيف "ترام"، حسبما ذكر المكتب الصحفي للفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس.
موسكو- سبوتنيك
. وقال المكتب إنه تم تلقي تقرير عن اصطدام عربتي ترام تقلان ركابًا يوم الخميس حوالي الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب نحو 30 شخصًا نتيجة للحادث، ويتم تقديم المساعدة الطبية لهم".
وذكر المكتب أن مجموعة من المحققين توجهت إلى مكان الحادث لمعرفة ملابسات الحادث وإجراء تحقيق عاجل.