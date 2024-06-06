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https://sarabic.ae/20240606/اكتشاف-نوع-جديد-من-النمل-في-جبال-الهيمالايا--1089582333.html
اكتشاف نوع جديد من النمل في جبال الهيمالايا
اكتشاف نوع جديد من النمل في جبال الهيمالايا
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق من علماء الحشرات، من صندوق "أشوكا" للأبحاث في علم البيئة، نملة زرقاء نادرة، تدعى "Paraparatrechina neela"، في ولاية أروناتشال براديش في الهند. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T15:17+0000
2024-06-06T15:17+0000
مجتمع
نمل
اخبار عالم الحيوان
أخبار الهند اليوم
هيمالايا
جبال الهيمالايا
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وتم العثور على النملة خلال رحلة استكشافية إلى وادي "سيانغ" في ولاية أروناتشال براديش، لإعادة مسح التنوع البيولوجي فيها، ويقع الوادي في ولاية أروناتشال براديش ضمن منطقة حيوية للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا، ويقدم عالمًا من التنوع لا مثيل له، والكثير من تضاريسه لم يتم استكشافها بعد.النملة المكتشفة، هي نملة صغيرة يبلغ طولها الإجمالي أقل من 2 مم، زرقاء اللون لا تشبه النمل الأحمر أو الأسود أو البني الشائع، لون جسمها في الغالب أزرق معدني، باستثناء قرون الاستشعار والفك السفلي والساقين. رأسها شبه مثلث مع عيون كبيرة، وفكها السفلي له شكل مثلث أيضًا ويضم خمسة أسنان. يتميز هذا النوع بلون أزرق معدني مميز يختلف عن أي نوع آخر من جنسه.في الحشرات، يتم إنتاج اللون الأزرق غالبًا عن طريق ترتيب الهياكل النانوية الضوئية البيولوجية، والتي تخلق ألوانًا هيكلية بدلاً من أن تكون ناجمة عن أصباغ، في حين أن اللون الأزرق يُلاحظ بشكل شائع في بعض الحشرات مثل الفراشات والخنافس والنحل والدبابير، إلا أنه نادر نسبيًا لدى النمل.وقال بريادارسانان دارما راجان، مؤلف الدراسة البحثية عن النملة المكتشفة: "إن التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من الوادي نفسه، حيث تلعب هذه الجبال دورًا حاسمًا ليس فقط في الحفاظ على النظم البيئية المتنوعة الخاصة بها ولكن أيضًا في ضمان رفاهية الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر".ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحيوانات الفريدة في جبال الهيمالايا الشرقية ويثير الاهتمام بأدوارها البيئية وسماتها التطورية.ووفقا للدراسة، يساهم اكتشاف"Paraparatrechina neela" في إثراء تنوع النمل ويمثل التنوع البيولوجي الفريد لجبال الهيمالايا الشرقية.طرق التخلص من النمل في المنزلباحثون روس يطورون طريقة لتقليل استخدام المبيدات الحشرية
https://sarabic.ae/20221228/حليب-النمل-يثير-موجة-على-مواقع-التواصل-1071687632.html
https://sarabic.ae/20240122/مجلة-علمية-5-آلاف-نملة-تصنع-قارب-نجاة-ينقذ-مستعمرتها-من-الغرق-فيديو-1085287194.html
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نمل, اخبار عالم الحيوان, أخبار الهند اليوم, هيمالايا, جبال الهيمالايا
نمل, اخبار عالم الحيوان, أخبار الهند اليوم, هيمالايا, جبال الهيمالايا

اكتشاف نوع جديد من النمل في جبال الهيمالايا

15:17 GMT 06.06.2024
© Photo / unsplash/James Wainscoatصورة نملة
صورة نملة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Photo / unsplash/James Wainscoat
تابعنا عبر
اكتشف فريق من علماء الحشرات، من صندوق "أشوكا" للأبحاث في علم البيئة، نملة زرقاء نادرة، تدعى "Paraparatrechina neela"، في ولاية أروناتشال براديش في الهند.
وتم العثور على النملة خلال رحلة استكشافية إلى وادي "سيانغ" في ولاية أروناتشال براديش، لإعادة مسح التنوع البيولوجي فيها، ويقع الوادي في ولاية أروناتشال براديش ضمن منطقة حيوية للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا، ويقدم عالمًا من التنوع لا مثيل له، والكثير من تضاريسه لم يتم استكشافها بعد.
النملة المكتشفة، هي نملة صغيرة يبلغ طولها الإجمالي أقل من 2 مم، زرقاء اللون لا تشبه النمل الأحمر أو الأسود أو البني الشائع، لون جسمها في الغالب أزرق معدني، باستثناء قرون الاستشعار والفك السفلي والساقين. رأسها شبه مثلث مع عيون كبيرة، وفكها السفلي له شكل مثلث أيضًا ويضم خمسة أسنان. يتميز هذا النوع بلون أزرق معدني مميز يختلف عن أي نوع آخر من جنسه.
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في الحشرات، يتم إنتاج اللون الأزرق غالبًا عن طريق ترتيب الهياكل النانوية الضوئية البيولوجية، والتي تخلق ألوانًا هيكلية بدلاً من أن تكون ناجمة عن أصباغ، في حين أن اللون الأزرق يُلاحظ بشكل شائع في بعض الحشرات مثل الفراشات والخنافس والنحل والدبابير، إلا أنه نادر نسبيًا لدى النمل.
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ينتمي هذا النوع الجديد إلى جنس "Paraparatrechina" النادر وقد تم تسميته "Paraparatrechina neela"، وتشير كلمة "neela" إلى اللون الأزرق في معظم اللغات الهندية.
وقال بريادارسانان دارما راجان، مؤلف الدراسة البحثية عن النملة المكتشفة: "إن التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من الوادي نفسه، حيث تلعب هذه الجبال دورًا حاسمًا ليس فقط في الحفاظ على النظم البيئية المتنوعة الخاصة بها ولكن أيضًا في ضمان رفاهية الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر".
ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحيوانات الفريدة في جبال الهيمالايا الشرقية ويثير الاهتمام بأدوارها البيئية وسماتها التطورية.
ووفقا للدراسة، يساهم اكتشاف"Paraparatrechina neela" في إثراء تنوع النمل ويمثل التنوع البيولوجي الفريد لجبال الهيمالايا الشرقية.
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