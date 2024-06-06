https://sarabic.ae/20240606/رصد-طائرة-استراتيجية-أمريكية-مسيرة-جنوب-شرق-القرم-للمرة-الثانية-1089571794.html
رصد طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة جنوب شرق القرم للمرة الثانية
رصد طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة جنوب شرق القرم للمرة الثانية
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات الخدمة المرتطبة بمسار الطائرات "Flighradar2"، اليوم الخميس، بأن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية مسيرة تقوم بدوريات جوية في المجال الجوي الدولي في... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:51+0000
2024-06-06T10:51+0000
2024-06-06T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتستخدم واشنطن طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" في عمليات الرصد بانتظام فوق البحر الأسود. وفي وقت سابق، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو-27" بسبب اقتراب طائرة "غلوبال هوك" من حدود روسيا، ما أجبرها على تغيير مسارها.وتعتبر طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" طائرة دون طيار استراتيجية من الفئة الأكبر، ويصل طول جناحيها إلى 40 مترا، يتجاوز وزنها عند الإقلاع 14 طنا.إعلام: "ميغ-31" الروسية التي تحلق فوق البحر الأسود "تحمل شيئا مخيفا"وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد على 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.
https://sarabic.ae/20231019/طائرة-آر-كيو--4-غلوبال-هوك-أمريكية-تطلق-الإنذار-7600-فوق-البحر-الأسود-1082192939.html
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روسيا, رصد عسكري
رصد طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة جنوب شرق القرم للمرة الثانية
أفادت بيانات الخدمة المرتطبة بمسار الطائرات "Flighradar2"، اليوم الخميس، بأن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية مسيرة تقوم بدوريات جوية في المجال الجوي الدولي في المنطقة الواقعة جنوب شرق شبه جزيرة القرم.
وتستخدم واشنطن طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" في عمليات الرصد بانتظام فوق البحر الأسود.
وفي وقت سابق، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو-27" بسبب اقتراب طائرة "غلوبال هوك" من حدود روسيا، ما أجبرها على تغيير مسارها.
19 أكتوبر 2023, 10:28 GMT
وتعتبر طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" طائرة دون طيار استراتيجية من الفئة الأكبر، ويصل طول جناحيها إلى 40 مترا، يتجاوز وزنها عند الإقلاع 14 طنا.
وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد على 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.
الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.