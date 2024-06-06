https://sarabic.ae/20240606/طلقات-بنادق-القنص-الروسية-أو-إس-في-96-1089572759.html
طلقات بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"
طلقات بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"
سبوتنيك عربي
تستخدم البندقية "أو إس في-96" الروسية طلقات يمكنها اختراق المدرعات الخفيفة والسترات الواقية التي يرتديها الجنود من مدى يزيد على ألف متر، بينما يزيد المدى... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T11:04+0000
2024-06-06T11:04+0000
2024-06-06T11:04+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089571744_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2891058012213ebeef8d72825d56865e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089571744_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_df29ec80394f2af06525f5bd3cf16633.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
طلقات بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"
تستخدم البندقية "أو إس في-96" الروسية طلقات يمكنها اختراق المدرعات الخفيفة والسترات الواقية التي يرتديها الجنود من مدى يزيد على ألف متر، بينما يزيد المدى المؤثر لها إلى نحو الضعف عندما يتم استخدامها لاستهداف الجنود في مواقع مفتوحة.