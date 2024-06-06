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فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة
فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة
سبوتنيك عربي
حققت فلسطين إنجازًا تاريخيًا، أمس الخميس، بحجز مكانها في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم "فيفا" لأول مرة بعد تعادلها السلبي مع لبنان يوم الخميس في الدوحة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T23:16+0000
2024-06-06T23:16+0000
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ورغم الظروف الصعبة والحرب في غزة، تمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق إنجاز كروي آخر هذا العام بظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا.في المباراة التي جرت يوم الخميس، دخلت فلسطين اللقاء في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وكانت تحتاج فقط إلى التعادل للتأهل، وهو ما تحقق رغم التكتيكات القاسية من المنتخب اللبناني الذي حصل على سبع بطاقات صفراء.ويعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي للمنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا، والتي ستستضيفها السعودية في عام 2027.وسيلتقي المنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب مع أستراليا في 11 يونيو المقبل. وكان المنتخب الأسترالي قد فاز بنتيجة 2-0 على بنغلاديش في دكا.ويتواجد منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم، التي تضم إلى جوارهما منتخبي أستراليا وبنجلاديش.
https://sarabic.ae/20231122/بالروح-بالدم-نفديك-يا-فلسطينإبداع-جماهيري-في-تشجيع-منتخب-فلسطينفيديو-1083390415.html
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أخبار كأس العالم, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم
أخبار كأس العالم, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم

فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة

23:16 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / Sunday Alambaمنتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر
منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / Sunday Alamba
تابعنا عبر
حققت فلسطين إنجازًا تاريخيًا، أمس الخميس، بحجز مكانها في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم "فيفا" لأول مرة بعد تعادلها السلبي مع لبنان يوم الخميس في الدوحة.
ورغم الظروف الصعبة والحرب في غزة، تمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق إنجاز كروي آخر هذا العام بظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا.
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
مجتمع
"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"... إبداع جماهيري في تشجيع المنتخب الفلسطيني...فيديو
22 نوفمبر 2023, 13:53 GMT
في المباراة التي جرت يوم الخميس، دخلت فلسطين اللقاء في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وكانت تحتاج فقط إلى التعادل للتأهل، وهو ما تحقق رغم التكتيكات القاسية من المنتخب اللبناني الذي حصل على سبع بطاقات صفراء.
ويعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي للمنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا، والتي ستستضيفها السعودية في عام 2027.
وسيلتقي المنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب مع أستراليا في 11 يونيو المقبل. وكان المنتخب الأسترالي قد فاز بنتيجة 2-0 على بنغلاديش في دكا.
ويتواجد منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم، التي تضم إلى جوارهما منتخبي أستراليا وبنجلاديش.
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