https://sarabic.ae/20240606/فلسطين-تصنع-التاريخ-ببلوغها-الجولة-الثالثة-من-تصفيات-كأس-العالم-لأول-مرة-1089594046.html
فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة
فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة
سبوتنيك عربي
حققت فلسطين إنجازًا تاريخيًا، أمس الخميس، بحجز مكانها في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم "فيفا" لأول مرة بعد تعادلها السلبي مع لبنان يوم الخميس في الدوحة. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
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ورغم الظروف الصعبة والحرب في غزة، تمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق إنجاز كروي آخر هذا العام بظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا.في المباراة التي جرت يوم الخميس، دخلت فلسطين اللقاء في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وكانت تحتاج فقط إلى التعادل للتأهل، وهو ما تحقق رغم التكتيكات القاسية من المنتخب اللبناني الذي حصل على سبع بطاقات صفراء.ويعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي للمنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا، والتي ستستضيفها السعودية في عام 2027.وسيلتقي المنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب مع أستراليا في 11 يونيو المقبل. وكان المنتخب الأسترالي قد فاز بنتيجة 2-0 على بنغلاديش في دكا.ويتواجد منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم، التي تضم إلى جوارهما منتخبي أستراليا وبنجلاديش.
https://sarabic.ae/20231122/بالروح-بالدم-نفديك-يا-فلسطينإبداع-جماهيري-في-تشجيع-منتخب-فلسطينفيديو-1083390415.html
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أخبار كأس العالم, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم
أخبار كأس العالم, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم
فلسطين تصنع التاريخ ببلوغها الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لأول مرة
حققت فلسطين إنجازًا تاريخيًا، أمس الخميس، بحجز مكانها في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم "فيفا" لأول مرة بعد تعادلها السلبي مع لبنان يوم الخميس في الدوحة.
ورغم الظروف الصعبة والحرب في غزة، تمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق إنجاز كروي آخر هذا العام بظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا.
22 نوفمبر 2023, 13:53 GMT
في المباراة التي جرت يوم الخميس، دخلت فلسطين اللقاء في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وكانت تحتاج فقط إلى التعادل للتأهل، وهو ما تحقق رغم التكتيكات القاسية من المنتخب اللبناني الذي حصل على سبع بطاقات صفراء.
ويعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي للمنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا، والتي ستستضيفها السعودية في عام 2027.
وسيلتقي المنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب مكرم دبوب مع أستراليا في 11 يونيو المقبل. وكان المنتخب الأسترالي قد فاز بنتيجة 2-0 على بنغلاديش في دكا.
ويتواجد منتخبا فلسطين ولبنان في المجموعة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم
، التي تضم إلى جوارهما منتخبي أستراليا وبنجلاديش.