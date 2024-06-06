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لحظة انسحاب وزير العمل اللبناني من جلسة مؤتمر دولي عند بدء كلمة مندوب إسرائيل... فيديو
لحظة انسحاب وزير العمل اللبناني من جلسة مؤتمر دولي عند بدء كلمة مندوب إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
انسحب وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، والوفد المرافق له من جلسة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، فور بدء كلمة المندوب الإسرائيلي. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T15:07+0000
2024-06-06T15:07+0000
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وأظهر مقطع فيديو، من الجلسة، لحظة انسحاب الوزير اللبناني وعدد من مرافقيه، بالإضافة إلى وفود عدد من الدول، تضامنا مع غزة.وفي السياق، نقلت قناة "الميادين"، اليوم الخميس، عن وزير العمل اللبناني، قوله إن انسحابه عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، هو "تعبير ديمقراطي، ورسالة إلى الاحتلال رافضة عدوانه على قطاع غزة".وخلال كلمته، التي ألقاها أمس الأربعاء، شدد بيرم على "حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين، وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة"، لافتاً إلى الحراك الطلابي حول العالم، والذي يضغط لوقف الحرب على غزة.ولفت بيرم إلى أن "العمال الفلسطينيين يعانون نتيجة تضييق الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقهم".
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

لحظة انسحاب وزير العمل اللبناني من جلسة مؤتمر دولي عند بدء كلمة مندوب إسرائيل... فيديو

15:07 GMT 06.06.2024
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
انسحب وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، والوفد المرافق له من جلسة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، فور بدء كلمة المندوب الإسرائيلي.
وأظهر مقطع فيديو، من الجلسة، لحظة انسحاب الوزير اللبناني وعدد من مرافقيه، بالإضافة إلى وفود عدد من الدول، تضامنا مع غزة.
وفي السياق، نقلت قناة "الميادين"، اليوم الخميس، عن وزير العمل اللبناني، قوله إن انسحابه عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، هو "تعبير ديمقراطي، ورسالة إلى الاحتلال رافضة عدوانه على قطاع غزة".
وخلال كلمته، التي ألقاها أمس الأربعاء، شدد بيرم على "حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين، وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة"، لافتاً إلى الحراك الطلابي حول العالم، والذي يضغط لوقف الحرب على غزة.
ولفت بيرم إلى أن "العمال الفلسطينيين يعانون نتيجة تضييق الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقهم".
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