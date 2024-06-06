https://sarabic.ae/20240606/مصر-تعلن-تخفيض-سرعة-القطارات-بسبب-ارتفاع-الحرارة-إلى-47-درجة-1089581313.html
مصر تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع الحرارة إلى 47 درجة
مصر تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع الحرارة إلى 47 درجة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، أنها أصدرت تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T14:13+0000
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وذكرت الهيئة في بيان أنها اتخذت هذا القرار "نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات".وأوضحت أن "هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة".وأضافت الهيئة: "تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ".وأكدت أن "حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل".كما قدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.ويشهد الطقس في مصر استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم نحو 42 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما تصل إلى 47 درجة في الظل في محافظة أسوان، وفق بيان هيئة الأرصاد.
https://sarabic.ae/20220621/روسيا-تسلم-650-عربة-قطار-إلى-مصر-بحلول-نهاية-عام-2024--1063989921.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
مصر تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع الحرارة إلى 47 درجة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، أنها أصدرت تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط.
وذكرت الهيئة في بيان أنها اتخذت هذا القرار "نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات".
وأوضحت أن "هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات
للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة".
وأضافت الهيئة: "تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ".
وأكدت أن "حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل".
كما قدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.
ويشهد الطقس في مصر استمرار ارتفاع درجات الحرارة
، وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم نحو 42 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما تصل إلى 47 درجة في الظل في محافظة أسوان، وفق بيان هيئة الأرصاد.